«Норникелю» подтопило рудники

«Норникель», который 20 февраля уже столкнулся с аварией на своей Норильской обогатительной фабрике, объявил о частичной приостановке работы рудников Октябрьский и Таймырский в Норильске из-за подтопления. Компания пока не дает оценку длительности остановки и ее последствий для добычи, однако рудники являются ключевыми активами Заполярного филиала, который обеспечивает львиную долю производства металлов «Норникеля». Акции компании на Московской бирже на этом фоне потеряли более 4%.

«Норникель» частично остановил работу двух рудников Октябрьский и Таймырский. В сообщении компании сказано, что 12 февраля во время горнопроходческих работ было зафиксировано поступление естественных грунтовых вод в горной выработке рудника Октябрьский на горизонте «минус 350 м». Сейчас ведутся работы по ликвидации подтопления.

По словам первого вице-президента и главного операционного директора ГМК Сергея Дяченко, приостановка работы нужна для обеспечения безопасности сотрудников.

«Частично приостановлены работы и на руднике Таймырском, поскольку есть связанные выработки, и вода также поступает на горизонт этого рудника. В настоящий момент ведутся активные работы по возведению перемычки, чтобы остановить дальнейшее поступление воды. После завершения установки перемычки будет понятен объем воды, накопленной в горных выработках, и дополнены мероприятия по скорейшему их осушению. Мы прикладываем все усилия, чтобы ликвидировать подтопление в возможно короткие сроки с тем, чтобы минимизировать последствия для нашей производственной программы. Последствия частичной приостановки рудников на наш прогноз производства металлов будут оценены после окончания работ»,— заявил господин Дяченко.

Рудники входят в Заполярный филиал «Норникеля». В нем сосредоточены крупнейшие добывающие активы компании — месторождения сульфидных медно-никелевых руд Талнахское и Октябрьское, а также месторождение Норильск-1. Рудники Октябрьский и Таймырский, Комсомольский, Маяк ведут отработку Талнахского и Октябрьского месторождений. Сырьевая база активов, входящих в Заполярный филиал компании, составляет 22,7 млн т меди, 12 млн т никеля и более 8 млн т металлов платиновой группы. По итогам 2020 года на Заполярном филиале и Кольской ГМК произведено 172,4 тыс. тонн никеля (73% от всего производства группы), 422,7 тыс. тонн меди (83%), а также практически все произведенные группой палладий (2809 тыс. тройских унций) и платина (690 тыс. тройских унций платины).

Рынок негативно отреагировал на новости о приостановке рудников.

В последние минуты торгов на Московской бирже акции «Норникеля» усилили падение и закрылись на уровне 24 774 руб. за штуку, что на 4,35% ниже уровня закрытия предыдущего дня.

Акции компании находятся под давлением с 20 февраля, когда в результате частичного обрушения галереи дробильного цеха на Норильской обогатительной фабрике погибли три человека, еще пятеро пострадали.

Евгений Зайнуллин