Мордашов лишил одного из сыновей долей в Nordgold и TUI

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России удовлетворила ходатайство Кирилла Мордашова, сына миллиардера Алексея Мордашова, об увеличении доли в «КН-Холдинг» (владеет долями в золотодобывающей компании Nordgold и туроператоре TUI) до 100%, следует из материалов ведомства. 21-летний Кирилл Мордашов владеет 50% компании, вторая половина «КН-Холдинг» принадлежит его брату 20-летнему Никите.

Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщал, что Никита Мордашов был отчислен из Высшей школы экономики, после чего его отправили служить в армию.

Представитель семьи Мордашовых изменение схемы владения компаний назвал «технической сделкой внутри семьи». От дальнейших пояснений он отказался. Состояние Алексея Мордашова оценивается в сумму от $17 млрд до $20,5 млрд.

Как российские бизнесмены воспитывают наследников — в материале “Ъ FM” «Алексей Мордашов проявил твердость характера».