«Норникель» частично приостановил работу на двух рудниках

Работа на рудниках «Октябрьский» и «Таймырский» частично приостановлена, сообщил «Норильский никель». Приостановку деятельности в компании объяснили требованиями техники безопасности: на рудниках при производстве горнопроходческих работ зафиксировали подтопление.

«Частичная приостановка рудника "Октябрьский" потребовалась в качестве превентивной меры для обеспечения безопасности наших сотрудников. Частично приостановлены работы и на руднике "Таймырском", поскольку есть связанные выработки, и вода так же поступает на горизонт этого рудника»,— сказал первый вице-президент Сергей Дяченко.

Поступление вод было зарегистрировано еще 12 февраля. Сейчас на рудниках возводятся перемычки, чтобы остановить дальнейшее поступление воды. Когда работа рудников будет восстановлена, в компании не сообщили.

На новостях о частичной приостановке работы рудников акции «Норникеля» ускорили падение. Как следует из торгов на Московской бирже, к 19:00 их стоимость упала на 5,5%, до 24 710 руб. за штуку.

Несколько дней назад на одном из предприятий «Норникеля» произошла очередная авария. В результате обрушения здания Норильской обогатительной фабрики погибли три человека. СКР возбудил уголовное дело ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ) и задержал директора фабрики. Президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что в целом компания прилагает недостаточно усилий в вопросах промышленной безопасности.

О поиске виновных в ЧП — в материале “Ъ” «Директор три года ждал ареста».