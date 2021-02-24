Clubhouse разрабатывает версию для Android

Сервис аудиочатов Clubhouse, который сейчас доступен только пользователям смартфонов с iOS, нанял разработчиков для создания Android-версии приложения. 23 февраля о присоединении к команде в Twitter сообщила разработчица Мопева Огундипе. До этого она создавала программное обеспечение для Instagram, образовательной платформы Khan Academy и блог-платформы Medium. Ранее российский программист Григорий Клюшников выпустил неофициальную версию для Android, которую он создал за полтора дня.

«Сегодня мой первый день в Clubhouse. Если вы знаете меня, вы, вероятно, знаете, что у меня есть "мнения" о приложениях только для iOS, поэтому я очень рада присоединиться к команде, чтобы начать вечеринку на Android»,— написала госпожа Огундипе.

Clubhouse был запущен в марте 2020 года, однако значительный рост числа пользователей произошел в начале 2021 года. В конце января у приложения было 2 млн активных пользователей в неделю, к концу февраля — свыше 10 млн. Приложением заинтересовался основатель Facebook Марк Цукерберг, который начал разработку аналогичного сервиса. Илон Маск провел несколько сессий в приложении и пригласил пообщаться через него президента России Владимира Путина. В настоящий момент приложение оценивается в $1 млрд.

Евгений Федуненко