Илон Маск пригласил Путина пообщаться через Clubhouse

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск пригласил президента России Владимира Путина пообщаться с помощью соцсети Clubhouse. Бизнесмен опубликовал приглашение в Twitter.

«Было бы большой честью поговорить с вами»,— написал господин Маск по-русски, отметив официальную страницу президента России. Он не уточнил, к кому именно обращается.

Clubhouse — закрытая соцсеть, запущенная в апреле 2020 года. Для подключения нужно получить приглашение от других участников. Общение происходит с помощью голоса в виртуальных комнатах.

Илон Маск — один из самых богатых людей в мире. Он занимает первое и второе места в рейтингах Bloomberg Billionaires Index и Forbes Real-Time соответственно. Bloomberg оценивает его состояние в $195 млрд, а Forbes — в $177 млрд.

О том, как Clubhouse захватывает российский рынок,— в материале “Ъ FM”.