11 февраля, четверг
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Faсebook создаст аналог аудиочата Clubhouse

Американская корпорация Facebook разрабатывает клон сервиса аудиочатов Clubhouse. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники внутри компании.

В настоящее время сервис находится на раннем этапе разработки, пока что разговоры идут даже о проектном названии продукта. Как сообщает NYT, гендиректор Facebook Марк Цукерберг активно интересуется новыми форматами аудиосвязи, на прошлой неделе он даже зарегистрировался в Clubhouse и поговорил с пользователями о виртуальной и дополненной реальности.

Сервис аудиочатов Clubhouse был запущен в 2020 году и уже к январю 2021 году оценивался в $1 млрд, всего же он был скачан свыше 2 млн раз. По типу сервис похож на Zoom, но без видеосвязи. В российском AppStore Clubhouse поднялся на 12-ю строчку в категории социальные сети, оставив позади Messenger от Facebook.

Подробнее о закрытой соцсети — в публикации “Ъ FM” «"Убийца TikTok" захватывает российский рынок».

Евгений Федуненко


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