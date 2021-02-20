Вышла неофициальная Android-версия Clubhouse

Бывший российский разработчик «ВКонтакте» Григорий Клюшников выложил на GitHub версию сервиса аудиочатов Clubhouse для устройств на базе Android. Об этом сообщает VC.ru. В настоящий момент официально приложение можно скачать только на смартфонах под управлением iOS.

Господин Клюшников заявил, что разработал приложение за один день. «Мне надоело ждать клабхаус для андроида, и я написал свой за один день»,— написал он в Twitter.

Мне надоело ждать клабхаус для андроида, и я написал свой за один день. pic.twitter.com/vfP5KnsDNO — Гришка (@grishka11) February 19, 2021

В приложении отсутствуют модерация, уведомления и создание комнат, однако в остальном сервис работает: можно присоединяться к комнатам, общаться, просматривать профили людей и подписываться на них. Для установки пользователям достаточно скачать и установить APK-файл приложения. Регистрация, по заявлению разработчика, должна работать, однако предлагается сначала зарегистрироваться с iOS-приложения, а потом перейти с него на Android. Также не гарантируется, что официальный Clubhouse не заблокирует пользователей, пользующихся Android-приложением.

Накануне аналитическая компания App Annie подсчитала, что количество загрузок социальной сети Clubhouse в мире превысило 8 млн. Среди причин взрывного роста аналитики назвали выступления в аудиосоцсети лидеров мнений, в том числе основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и гендиректора Facebook Марка Цукерберга. При этом рост популярности соцсети привел и к росту мошенничества. Фальшивые приглашения на платформу появились в продаже на «Авито» и «Юле».

Подробнее — в материале “Ъ” «Только для фейков клуба».

Евгений Федуненко