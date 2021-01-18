Amnesty International объявила Навального узником совести

Правозащитная организация Amnesty International заявила, что в свете задержания политика Алексея Навального в московском аэропорту Шереметьево считает его узником совести. Организация призвала к его немедленному и безусловному освобождению.

«Задержания Алексея Навального — еще одно доказательство того, что российский власти хотят заставить его замолчать. Его задержание только подчеркивает необходимость расследования подозрений в отравлении государственными агентами, действующими по высочайшим указаниям»,— цитирует сайт Amnesty International слова директора российского представительства Натальи Звягиной.

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Помимо господина Навального, Amnesty International призвала немедленно освободить сторонников политика и журналистов, задержанных в аэропорту Внуково. «Единственное, в чем они виновны,— это в том, что захотели встретить Алексея Навального или осветить его прибытие в Россию»,— сказала госпожа Звягина. Напомним, самолет авиакомпании «Победа», на котором был Алексей Навальный, должен был прибыть во Внуково, но перед посадкой его перенаправили в Домодедово.

Алексея Навального задержали во время пересечения границы в аэропорту Шереметьево. ФСИН сообщила, что политика оставят под стражей до суда. Причиной для задержания служба называет нарушение условного приговора по делу о хищениях в компании «Ив Роше» и уклонение от контроля после выписки из клиники «Шарите».

О возвращении Алексея Навального — в материале “Ъ” «И родина щедро ловила его».