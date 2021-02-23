Главные новости за выходные 21–23 февраля

В Сочи 22 февраля состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Белоруссии Александра Лукашенко. На следующий день стороны провели телефонный разговор, в котором обсудили усиление совместных оборонных систем, функционирование налоговой системы и работу СМИ в условиях информационного противоборства. Подробнее о встрече

Теннисист Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира Новаку Джоковичу в финале Australian Open. Матч завершился со счетом 7:5, 6:2, 6:2. После этого матча россиянин поднялся в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с четвертой на третью строчку. Медведев стал четвертым россиянином в истории, попавшим в тройку лидеров. Подробнее о матче

Главы МИДов стран ЕС договорились о расширении санкций против России по делу российского оппозиционера Алексея Навального. В санкционные списки Евросоюза попадут еще несколько россиян помимо тех, кто там уже значится, но конкретные имена будут объявлены в течение недели. По словам главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, в список войдут те, кто ответственен за арест Алексея Навального, выдвижение ему обвинения и приговор. Подробнее

Стоимость биткойна резко упала с исторического максимума в $58,3 тыс. до $48 тыс. Это произошло на фоне высказываний главы Tesla и SpaceX Илона Маска — он заявил, что основные криптовалюты переоценены. Сам господин Маск потерял из-за этого $15 млрд и место самого богатого человека по версии Bloomberg. О колебаниях биткойна

В Тбилиси задержали председателя грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» Никанора Мелию. Во время штурма офиса партии был применен слезоточивый газ. Господина Мелию обвиняют в «организации группового насилия против полицейских» и «попытке насильственного захвата власти» в июне 2019 года.

Жена оппозиционера Алексея Навального Юлия вернулась из Германии в Россию. Она улетела во Франкфурт-на-Майне 10 февраля. По данным Der Spiegel, госпожа Навальная посещала Германию с «частным визитом».Также 20 февраля суд отклонил апелляцию по делу о замене условного срока Алексею Навальному на реальный по запросу ФСИН. В тот же день суд оштрафовал политика на 850 тыс. руб. по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны. О решениях суда

Актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт, умерла 22 февраля на 75-м году жизни. Причиной смерти стал инсульт. Прощание с актрисой пройдет 24 февраля, ее похоронят на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища в Москве.

Корпорация Boeing рекомендовала приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112. В США у одного из лайнеров United Airlines во время полета отказал такой двигатель, его обшивка упала на жилые районы Колорадо. Росавиация сообщила, что российские авиакомпании не эксплуатируют Boeing 777 с такими двигателями.

В России 23 февраля впервые с начала октября за сутки выявили менее 12 тыс. заразившихся коронавирусом. За последние сутки заболели 11 823 человека. Сейчас эксперты Всемирной организации здравоохранения изучают причины пандемии. Для этого они ездили в Ухань, где были выявлены первые заболевшие. О расследовании

Французский электронный дуэт Daft Punk прекратил свое существование. Группа, просуществовавшая 28 лет, выпустила прощальное видео под названием «Эпилог».