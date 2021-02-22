Boeing рекомендовал приостановить полеты некоторых самолетов 777 из-за отказа двигателя

Корпорация Boeing рекомендовала приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112. В США у одного из лайнеров United Airlines во время полета отказал такой двигатель, его обшивка упала на жилые районы Колорадо. Boeing поддержал запрет на полеты самолета в Японии.

«Мы рекомендовали и поддерживаем приостановку операций 69 находящихся в эксплуатации и 59 находящихся на стоянке самолетов 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112 пока продолжается расследование Национального совета по безопасности на транспорте»,— говорится в сообщении компании в Twitter.

21 февраля у самолета Boeing 777 рейса United Airlines отказал один из двигателей. Крупные детали обшивки оторвались от него и упали на землю, в том числе во двор жилого дома. В результате инцидента никто не пострадал. Федеральное управление гражданской авиации США потребовало провести проверки Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000.