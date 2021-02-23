Актрису Екатерину Градову похоронят на Троекуровском кладбище

Прощание с актрисой Екатериной Градовой пройдет 24 февраля, ее похоронят на «Аллее звезд» Троекуровского кладбища в Москве, сообщил ТАСС директор театра «Ленком» Марк Варшавер. Екатерина Градова умерла 22 февраля на 75-м году жизни.

Причиной смерти актрисы стал инсульт, сообщил господин Варшавер. «Прощание состоится завтра. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, ее похоронят на 16-й аллее — "Аллее звезд", нам удалось добиться этого»,— сказал директор театра. Он сообщил, что помогает семье с организацией похорон, дочь Екатерины Градовой Мария Миронова служит в «Ленкоме».

Наибольшую известность Екатерине Градовой принесли роли в фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя». Екатерина Градова — заслуженная артистка РСФСР. Ее первым мужем был актер Андрей Миронов. В сериале «Семнадцать мгновений весны» Екатерина Градова сыграла радистку Кэт.