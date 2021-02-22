СМИ сообщили о возвращении Юлии Навальной

Жена оппозиционера Алексея Навального Юлия вернулась из Германии в Россию, сообщает Telegram-канал «112». Она улетела во Франкфурт-на-Майне 10 февраля. По данным Der Spiegel, госпожа Навальная посещала Германию с «частным визитом».

Сама Юлия Навальная не комментировала свое возвращение. По информации «112», в аэропорту ее встретили журналисты, но она не стала отвечать на их вопросы.

20 февраля суд отклонил апелляцию по делу о замене условного срока Алексею Навальному на реальный по запросу ФСИН, но постановил зачесть в срок период домашнего ареста в 2014–2015 годах. С учетом отбытого наказания Алексей Навальный проведет в колонии два с половиной года. В тот же день суд оштрафовал политика на 850 тыс. руб. по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны.

Подробнее о решениях суда — в материале “Ъ” «2,5 года и 850 тысяч рублей».