Электронный дуэт Daft Punk распался

Французский электронный дуэт Daft Punk прекратил свое существование, сообщило издание Pitchfork со ссылкой на представителя музыкантов Кэтрин Фрейзер. Группа, просуществовавшая 28 лет, выпустила прощальное видео под названием «Эпилог».

Дуэт Daft Punk был образован французами Томой Бангальтером и Ги-Мануэлем де Омем-Кристо в 1993 году в Париже. Он сочетал в своей музыке элементы электро, хауса, диско и синтипопа. За время своего существования Daft Punk выпустил четыре альбома и получил пять премий Grammy.

Музыканты также были известны своими сценическими образами. Во время живых выступлений они появлялись в костюмах роботов и космических шлемах.

О фильме о славе электронного дуэта — в материале “Ъ” «Группа образцового поведения».