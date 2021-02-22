Российские компании не используют Boeing с двигателем, который отказал у самолета в США

Российские авиакомпании не эксплуатируют Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000, сообщили в Росавиации. Ранее в США у одного из лайнеров United Airlines во время полета отказал такой двигатель, его обшивка упала на жилые районы Колорадо. Корпорация Boeing рекомендовала приостановить эксплуатацию самолетов Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000-112.

«Российские авиакомпании имеют воздушные суда модификации Boeing 777-300ER, оборудованные двигателями General Electric GE90-115B. В настоящее время вопрос о приостановке этой модификации Boeing 777 не рассматривается как Федеральной авиационной администрацией США (FAA), так и российскими авиационными властями»,— сообщили в Росавиации (цитата по «РИА Новости).

Разрушение двигателя Pratt & Whitney PW4000-112 произошло на воздушном судне Boeing 777-222. В настоящее время в эксплуатации в различных авиакомпаниях в мира находится 59 воздушных судов этой модификации, сообщили в Росавиации. FAA до конца рабочего дня понедельника выпустит директиву летной годности о приостановке эксплуатации этой модификации Boeing 777-200 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112, отметили в ведомстве.

Власти Японии также приостановили полеты Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000 и собирают информацию вместе с FAA. Они уведомили о запрете All Nippon Airways и Japan Airlines, у которых таких лайнеров 19 и 13 соответственно.