Маск потерял $15 млрд и место самого богатого человека по версии Bloomberg

Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск потерял место самого богатого человека в мире. Как сообщает Bloomberg, стоимость акций Tesla снизилась на 8,6%, что привело к потере господином Маском $15 млрд. Теперь Илон Маск владеет состоянием в $183,4 млрд. На первую строчку рейтинга самых богатых людей вновь вернулся основатель Amazon Джефф Безос ($186 млрд).

Снижение акций Tesla стало самым большим с сентября 2020 года и произошло после того, как 20 февраля Илон Маск в Twitter заявил о том, что основные криптовалюты переоценены. После заявления господина Маска стоимость биткойна, согласно данным Coindesk, снизилась уже более чем на 10%, до $48,7 тыс. Ранее биткойн рекордно дорожал после объявления Tesla об инвестициях в эту криптовалюту $1,5 млрд. Исторический максимум был достигнут 22 февраля, тогда криптовалюта стоила $58,3 тыс.

Отметим, что 19 февраля Илон Маск в Twitter заявил о том, что вложения в биткойн — «чуть менее глупая форма ликвидности, чем наличные».

Евгений Федуненко