Почетный австралиец

Победителем Открытого чемпионата Австралии стал лидер мирового рейтинга Новак Джокович, который в трех сетах обыграл россиянина Даниила Медведева. Девятый триумф в Мельбурне позволил 33-летнему сербу завоевать свой 18-й титул на турнирах Большого шлема и приблизиться по этому показателю к их 20-кратным чемпионам швейцарцу Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю.

У тех, кто в этом финале рассчитывал на победу Даниила Медведева, безусловно, имелся весомый повод для оптимизма. В двух предыдущих матчах были отрезки, когда новый финалист Australian Open не просто демонстрировал теннис высочайшего уровня, а доводил его до совершенства. Другое дело, что Андрей Рублев и Стефанос Циципас, которых Медведев победил в четвертьфинале и полуфинале, считаются для него удобными соперниками. Чего, конечно, нельзя было сказать про Новака Джоковича, пусть даже три из четырех их последних встреч остались за россиянином.

В тактическом плане серб — стена еще более надежная, чем Медведев, а его переход от обороны в атаку давно считается эталонным. Но дело было не только в этом. Уже на разминке перед финалом Джоковичу добавлял уверенности каждый квадратный сантиметр арены имени Рода Лейвера, где он не проиграл ни одного из восьми предыдущих финалов Australian Open, в которых против него четырежды выходил Энди Маррей, дважды — Рафаэль Надаль и по одному разу Жо-Вилфрид Тсонга и Доминик Тим. В тех встречах, как и многих других, Джоковичу доводилось проходить через все мыслимые и немыслимые испытания, которые только бывают в теннисе. Поэтому все разговоры о том, что номинальный фаворит, находясь в одном шаге от своего 18-го титула на турнирах мейджорах, столкнется с каким-то особенным психологическим давлением, были лишены смысла. Колоссальный опыт мог только помочь Джоковичу, но никак не помешать.

Неудивительно, что поначалу более зажатым выглядел Медведев, который уже во втором гейме проиграл свою подачу.

Этот отрезок, впрочем, длился недолго. Пусть и с небольшим запозданием, россиянин включился и в пятом гейме сделал ответный брейк. Пошла абсолютно равная игра, но на финише первой партии идеальный прием серба наложился на медведевское невезение. Один сетбол россиянин отыграл подачей навылет с максимальной за весь матч скоростью 214 км/ч, но на втором ошибся, пробив в сетку.

Российский теннисист Даниил Медведев Фото: Kelly Defina, Reuters

Второй сет для Медведева начался на мажорной ноте. Он сразу же взял подачу Джоковича, который немного потерял концентрацию. Вообще-то с сербом подобное случается нередко, но в данном случае он не мог позволить себе продолжительное расслабление. За счет великолепного приема Джокович ответил тремя своими брейками, и спасти партию Медведеву не помог даже очень удачный, молниеносный шестой гейм, продолжавшийся всего 54 секунды.

При счете 5:7, 2:6 на корт полетела ракетка россиянина, сломавшаяся пополам. Медведев уже не скрывал, что его нервы на пределе.

Оставалось рассчитывать лишь на чудо — точнее, на то, что россиянин сбросит отрицательный заряд, который не позволял ему раскрыться полностью, а у надежного и очень убедительного Джоковича внезапно собьется прицел. Но этого не произошло. Отыгравшись на старте третьей партии со счета 15:40, серб использовал две двойные ошибки соперника, снова повел с брейком и уже не отдал своего преимущества, щеголяя эффектными выходами к сетке, где он выиграл 16 из 18 очков. Медведев пытался играть красиво, заводить болельщиков, но в этот вечер Джокович был непробиваем.

В итоге — 7:5, 6:2, 6:2 за 1 час 53 минуты.

Девятый победный мельбурнский финал серба оказался самым коротким, а его беспроигрышная серия на Australian Open достигла 21 матча. Завоевав 18-й титул на турнирах Большого шлема, Джокович продолжает преследование их 20-кратных чемпионов Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, и пока можно лишь гадать, какой развязкой завершится эта гонка.

Ну а Даниилу Медведеву, завершившему другую серию — из 20 выигранных матчей, которую до него не имел на турнирах уровня ATP ни один отечественный теннисист, и вместе с Андреем Рублевым и Асланом Карацевым подарил российским болельщикам на редкость позитивный мейджор, придется еще немного потерпеть — и попотеть на тренировках. «Это просто вопрос времени — когда ты выиграешь турнир Большого шлема. Я просто прошу тебя подождать еще несколько лет»,— улыбаясь, сказал на церемонии награждения почетный теннисный австралиец Новак Джокович.

А он, конечно, знает, что говорит.

Евгений Федяков