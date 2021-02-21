Почетный австралиец

Победителем Открытого чемпионата Австралии стал лидер мирового рейтинга Новак Джокович, который в трех сетах обыграл россиянина Даниила Медведева. Девятый триумф в Мельбурне позволил 33-летнему сербу завоевать свой 18-й титул на турнирах Большого шлема и приблизиться по этому показателю к их 20-кратным чемпионам швейцарцу Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю.
У тех, кто в этом финале рассчитывал на победу Даниила Медведева, безусловно, имелся весомый повод для оптимизма. В двух предыдущих матчах были отрезки, когда новый финалист Australian Open не просто демонстрировал теннис высочайшего уровня, а доводил его до совершенства. Другое дело, что Андрей Рублев и Стефанос Циципас, которых Медведев победил в четвертьфинале и полуфинале, считаются для него удобными соперниками. Чего, конечно, нельзя было сказать про Новака Джоковича, пусть даже три из четырех их последних встреч остались за россиянином.
В тактическом плане серб — стена еще более надежная, чем Медведев, а его переход от обороны в атаку давно считается эталонным. Но дело было не только в этом. Уже на разминке перед финалом Джоковичу добавлял уверенности каждый квадратный сантиметр арены имени Рода Лейвера, где он не проиграл ни одного из восьми предыдущих финалов Australian Open, в которых против него четырежды выходил Энди Маррей, дважды — Рафаэль Надаль и по одному разу Жо-Вилфрид Тсонга и Доминик Тим. В тех встречах, как и многих других, Джоковичу доводилось проходить через все мыслимые и немыслимые испытания, которые только бывают в теннисе. Поэтому все разговоры о том, что номинальный фаворит, находясь в одном шаге от своего 18-го титула на турнирах мейджорах, столкнется с каким-то особенным психологическим давлением, были лишены смысла. Колоссальный опыт мог только помочь Джоковичу, но никак не помешать.
Этот отрезок, впрочем, длился недолго. Пусть и с небольшим запозданием, россиянин включился и в пятом гейме сделал ответный брейк. Пошла абсолютно равная игра, но на финише первой партии идеальный прием серба наложился на медведевское невезение. Один сетбол россиянин отыграл подачей навылет с максимальной за весь матч скоростью 214 км/ч, но на втором ошибся, пробив в сетку.
Второй сет для Медведева начался на мажорной ноте. Он сразу же взял подачу Джоковича, который немного потерял концентрацию. Вообще-то с сербом подобное случается нередко, но в данном случае он не мог позволить себе продолжительное расслабление. За счет великолепного приема Джокович ответил тремя своими брейками, и спасти партию Медведеву не помог даже очень удачный, молниеносный шестой гейм, продолжавшийся всего 54 секунды.
Оставалось рассчитывать лишь на чудо — точнее, на то, что россиянин сбросит отрицательный заряд, который не позволял ему раскрыться полностью, а у надежного и очень убедительного Джоковича внезапно собьется прицел. Но этого не произошло. Отыгравшись на старте третьей партии со счета 15:40, серб использовал две двойные ошибки соперника, снова повел с брейком и уже не отдал своего преимущества, щеголяя эффектными выходами к сетке, где он выиграл 16 из 18 очков. Медведев пытался играть красиво, заводить болельщиков, но в этот вечер Джокович был непробиваем.
Девятый победный мельбурнский финал серба оказался самым коротким, а его беспроигрышная серия на Australian Open достигла 21 матча. Завоевав 18-й титул на турнирах Большого шлема, Джокович продолжает преследование их 20-кратных чемпионов Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, и пока можно лишь гадать, какой развязкой завершится эта гонка.
Ну а Даниилу Медведеву, завершившему другую серию — из 20 выигранных матчей, которую до него не имел на турнирах уровня ATP ни один отечественный теннисист, и вместе с Андреем Рублевым и Асланом Карацевым подарил российским болельщикам на редкость позитивный мейджор, придется еще немного потерпеть — и попотеть на тренировках. «Это просто вопрос времени — когда ты выиграешь турнир Большого шлема. Я просто прошу тебя подождать еще несколько лет»,— улыбаясь, сказал на церемонии награждения почетный теннисный австралиец Новак Джокович.
А он, конечно, знает, что говорит.