В Грузии задержали главу партии Саакашвили Мелию

Спецназ применил слезоточивый газ в офисе грузинской оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД), после чего задержал ее председателя Никанора Мелию, передает «Sputnik Грузия».

«Полицейская операция по задержанию Мелия началась в 7:30 утра, когда к зданию прибыли машины "скорой помощи", два автомобиля спецтехники с лестницами, а также несколько сотен полицейских. К девяти утра Мелия уже был задержан»,— говорится в сообщении. В ходе спецоперации задержали около десяти человек, протестующих около здания партии.

Ранее Тбилисский городской суд удовлетворил ходатайство генерального прокурора Грузии Ираклия Шотадзе об аресте Никанора Мелии.

О политической ситуации в стране — в материале “Ъ” «Премьер Грузии стал жертвой неудавшейся спецоперации».