В России впервые с начала октября за сутки выявили менее 12 тыс. заразившихся коронавирусом

За последние сутки в России зарегистрировано 11 823 новых случая коронавируса в 85 регионах. Накануне выявили 12 604 заболевших (-781; -6,2%). Последний раз менее 12 тыс. зараженных было выявлено 8 октября. Общее число заразившихся достигло 4 189 153 человек.

Больше всего новых случаев в регионах:

Москва — 1198 (всего за время пандемии — 970 755),

Санкт-Петербург — 913 (362 520),

Московская область — 732 (211 094),

Нижегородская область — 409 (94 640),

Ростовская область — 309 (71 579).

Умерли за последние сутки 417 человек. Накануне было зафиксировано 337 смертей (+80; +23,74%), всего за время пандемии после заболевания COVID-19 скончались 84 047 пациентов. Выздоровели 12 956 человек, всего — 739 344 человека.

Где больше всего умерших за сутки:

Москва — 49 человек (всего 14 831),

Санкт-Петербург — 41 (10 875),

Московская область — 33 (4513),

Воронежская область — 20 (1863),

Краснодарский край — 16 (1854).

Во всем мире с начала пандемии коронавирусом заболели более 111,7 млн человек. Больше всего заразившихся в мире было выявлено в США (28 млн), Индии (11 млн), Бразилии (10,2 млн) и Великобритании (4,1 млн), свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса. Россия занимает пятое место в списке.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения сейчас изучают причины пандемии. Для этого они ездили в Ухань, где были выявлены первые заболевшие. Глава миссии Питер Бен Эмбарек заявил, что более десяти мутаций COVID-19 циркулировали в Ухане задолго до того, как в декабре 2019 года там впервые была зафиксирована вспышка инфекции.

Подробнее — в материале “Ъ” «Держи Ухань востро».