Медведев проиграл Джоковичу в финале Australian Open

Россиянин Даниил Медведев уступил сербу Новаку Джоковичу в финале Australian Open по теннису. Матч завершился со счетом 7:5, 6:2, 6:2.

Медведев занимает четвертую строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), в обновленной версии рейтинга он поднимется на третье место. На счету Медведева девять титулов АТР. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема до этого был выход в финал Открытого чемпионата США в 2019 году. Тогда он проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

Сербский теннисист Новак Джокович Фото: Jaimi Joy, Reuters

Новак Джокович — первая ракетка мира, он в 18-й раз победил на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Он первый теннисист в истории, который выиграл в одиночном разряде не только все четыре турнира Большого шлема, но и девять турниров серии АТР Мастерс. Победитель 82 турниров АТР, из них 81 в одиночном разряде.

В полуфинале Медведев переиграл грека Стефаноса Циципаса и продлил свою беспроигрышную серию до 20 встреч. Он стал третьим российским финалистом Australian Open после Евгения Кафельникова и Марата Сафина.

Подробнее об игре с Циципасом — в материале “Ъ” «Даниил Медведев зашел на второй финал».