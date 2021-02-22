Для Александра Лукашенко накрыли Поляну

22 февраля в Сочи встретились президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников уверен: и в этот раз не случилось ничего такого, из-за чего белорусскому народу следовало бы радоваться или хотя бы переживать.
Встреча проходила на высоком уровне, то есть в горах, в Красной Поляне. Холодно-то не было: господин Путин вышел встретить коллегу на свежий воздух в сером пиджаке, да и тот был в странной короткой куртке — в чем-то среднем между плотной рубашкой навыпуск и бомбером (видимо, чтобы не переодеваться лишний раз для лыж).
От встреч Владимира Путина и Александра Лукашенко всегда чего-то ждут — а зря. Ведь сами-то они давно, например, уже ничего не ждут.
Но просто рады — а что еще остается? Так и в этот раз:
— Очень рад,— предупредил российский президент,— нашей новой личной встрече. Это в современных условиях уже большая редкость и значительная ценность!
Он на всякий случай предупредил господина Лукашенко, чтобы ясно было с самого начала, кто тут есть кто:
— Мы самый крупный инвестор — свыше $4 млрд проинвестировано российскими партнерами в белорусскую экономику.
Связи оказались, как всегда, крепнущими, а «молодые люди в Белоруссии выбирают российские вузы», «чтобы получить путевку в жизнь».
Справедливости ради, польские вузы они выбирают в последнее время все чаще примерно по этой же причине.
Александр Лукашенко согласился, конечно, но очевидно, что смог бы обойтись и без этого: через четверть часа можно было увидеть, как он, поднявшись на снегоходе наверх и отстав от Владимира Путина, засиделся потом на подъемнике (когда Владимир Путин уже встал), а потом рванул на лыжах куда-то направо, инстинктивно в сторону раздевалки, а не горки, но спохватился и вернулся, отталкиваясь явно коротковатыми для него палками, а потом остановился, чтобы понаблюдать, как российский президент исчезнет на спуске…
Что-то, кажется, не о том думал Александр Лукашенко… То есть не о Владимире Путине.
А пока он рассказывал президенту России, отдавая должное себе и ему:
— Наше даже внешнее, и одежда, и прочее, говорит о том, что это серьезные переговоры в обычной одежде…
Одежда для него точно не была обычной, тем более что он сам на нее, так сказать, постоянно оборачивался. А на то, что переговоры серьезные, не указывало вообще ничто.
— Это говорит о том, что мы просто близкие люди,— продолжал делать голословные заявления президент Белоруссии.
Вообще, президент Белоруссии не рассуждал как человек, который собирается вообще куда-нибудь и когда-нибудь уходить со своего поста. Планов он демонстрировал громадье:
— Мы аж 33, по-моему, направления обозначили — помните эти «дорожные карты», которые мы выработали?..
Александр Лукашенко испытывал удовольствие от этих воспоминаний — конечно, он же получал под них очередные кредиты…
— В связи с нашей договоренностью когда-то в Сочи, когда встречались первый раз, мы договорились о том, что мы их модернизируем, подновим, правительства наши займутся этим. Действительно, правительства очень многое сделали — и России, и Белоруссии. Они обновили формат, и мне сегодня посол Семашко (посол Белоруссии в России Владимир Семашко.— А. К.) докладывал, что там, может быть, осталось из 33 6–7 «дорожных карт» — они сейчас уже, наверное, по-новому называются, ребрендинг провели, над которыми наши правительства работают… Все остальные в принципе готовы к подписанию, поэтому план действий есть...
То есть пока ни одна «дорожная карта» не заработала.
— Я, конечно, очень благодарен вам за ту поддержку, которую вы оказываете экономике Белоруссии,— признался Александр Лукашенко.— Должен вас проинформировать, что это не зря, деньги не выброшены на ветер: примерно из $70 млрд ВВП Белоруссии мы, как вы сказали, минимум наполовину в торговом обороте завязаны на Россию!
Это, видимо, должно было успокоить Владимира Путина, хотя ведь ясно, что это уже белорусские деньги.
— Поэтому, Владимир Владимирович, спасибо,— крестьянская хитрость Александра Лукашенко не знала границ.— Знайте, что мы не выбросили деньги на ветер (по крайней мере ту половину, которая тратится на Россию; а почему Россия, кстати, сама на себя не может тогда потратить эти деньги? — А. К.): мы вкладываем в конечное производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих, и этот объем нарастает, все время нарастает!
Александр Лукашенко даже помогал себе руками, показывая, как он нарастает и нарастает, словно не был уверен, что ему поверят и без этого.
— Если мы реализуем задуманные проекты, которые мы на пять лет утвердили,— продолжал он,— то импорт из Российской Федерации значительно увеличится. И несмотря на то что мы атомную станцию введем в строй, это примерно минус 5 млрд (куб. м.— “Ъ”) закупок природного газа, мы планируем построить второй Гродненский азотный комбинат, а это природный газ, поэтому мы все равно будем потреблять природный газ во все возрастающих объемах.
— Плюс миллиард,— кивнул российский президент.
— Даже больше, немножко больше,— поправил его Александр Лукашенко.— Проект стоимостью 1,2–1,3 млрд (евро, надо полагать.— А. К.), новый комбинат! Опыт у нас есть: у нас же такой работает там, поэтому мы хотим увеличить объем азотных удобрений. Если будет ваше поручение проработать этот вопрос, мы с «Газпромом» готовы этот проект реализовать.
Да будет, будет.
— Мы часто обсуждаем тему коронавируса и ваши достижения… Я всегда говорю: и наши немножко там есть с советских времен… В производстве вакцин! — воскликнул президент Белоруссии.— У вас уже три зарегистрированных вакцины (действительно, третью зарегистрировали два дня назад.— А. К.) и еще в разработке… Мы тоже идем этим путем — к осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть! Но сейчас активно закупаем у вас.
И вот это была новость, в том числе для белорусов. Оказывается, в республике считай что готова своя, независимая от Запада и от России вакцина. За эти слова Александру Лукашенко тоже придется ответить. Да, только еще осенью. Но он же никуда не собирается. Да, обещал уже начать собираться, в том числе и Владимиру Путину. Но в его случае обещать — точно не значит жениться.
— Дома часто обсуждаем: эта тема вакцин говорит о высочайшем уровне науки в Российской Федерации,— признался Александр Лукашенко,— а без образования науки не бывает.
Легко представить себе это: Александр Лукашенко с Николаем (а с кем еще, если дома?) сидит и обсуждает: «Без образования, сынок, науки не бывает…» Комок в горле…
— Александр Григорьевич, вы упомянули о финансовой поддержке,— Владимир Путин хотел об этом высказаться отдельно, видимо, чтобы запомнилось.— Вы правы абсолютно, это важно, но это далеко не главное.
— Главное — это совместная работа и кооперация в реальном секторе экономики,— произнес российский президент.
Таким образом, речь шла об интеграции, которой никак за многие годы не достичь Владимиру Путину с Александром Лукашенко. О Союзном государстве, которого не было и нет.
Александр Лукашенко заявил, что они провели с Владимиром Путиным «серьезные переговоры в обычной одежде»
Фото: Reuters
— Что касается нашей совместной работы по борьбе с коронавирусной инфекцией, то она действительно развивается успешно,— добавил Владимир Путин.— Мы первую партию поставили в прошлом году, в этом году в феврале и в марте будут следующие поставки. Но самое главное, на мой взгляд,— это то, что мы на вашем предприятии…
— По вашим технологиям мы производство в марте начинаем! — перебил его господин Лукашенко.
— Совершенно верно,— согласился президент России.— И что очень важно, технологии переданы. Мы пока ни с кем так плотно…
— Серьезная поддержка,— опять перебил его президент Белоруссии.— Если бы этого не было, нам бы трудно было с вакцинацией!
Да, скоро в Белоруссии будет своя вакцина, но и тогда российская, будем надеяться, не потеряет своей роли, по крайне мере как вспомогательная.
— И результат в целом, так скажем, аккуратно, удовлетворительный,— кивнул президент России.— У нас на 100 тыс. населения, это самый такой объективный показатель, где-то совсем недавно было 12 заболевших за сутки… Сейчас, я думаю, гораздо меньше: где-то в районе десяти.
— Самая эффективная вакцина — российская, это признано во всем мире! — Александр Лукашенко, кажется, наконец-то понял, что плохо хвалил все это время российскую вакцину.— Как бы там кто-то ни троллил и ни бросал камни в огород, это самая эффективная вакцина, самая!
— Это правда,— согласился российский президент.
Впечатляло, как в сознании Александра Лукашенко соединяются эти понятия: из нового мира — «троллить» — и из его собственного, внутреннего, то есть «бросать камни в огород»… откуда-то из Шклова, с родины огурцов…
— Два-три человека из сотни, и то не всегда, могут приболеть,— пошел гораздо дальше президента России, который только замахнулся на 10 человек из 100 тыс., президент Белоруссии; а что ему стоило? — У нас один человек приболел, не буду его называть (видимо, имя-то на слуху.— А. К.), после вакцинации российской вакциной… Полтора дня всего!..
То есть уже сразу и один, а не два-три даже…
— Проходит в легкой форме,— не в интересах российского президента было спорить.
— Но я хочу сказать, что на 100 тыс. населения где-то у нас около 10 сейчас человек заболевших за сутки,— снова сказал Владимир Путин.
— Вообще ничего! — опять дезавуировал его заявление президент Белоруссии.
— А на юге Франции,— не утерпел Владимир Путин,— 70 с лишним на 100 тыс. человек!
Да и кто бы на его месте утерпел?