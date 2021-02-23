Лукашенко и Путин по телефону обсудили усиление совместных оборонных систем

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин после переговоров, которые прошли 22 февраля в Сочи, обсудили по телефону усиление совместных оборонных систем.

«Главные темы, которые обсудили Александр Лукашенко и Владимир Путин: функционирование налоговой системы, вопросы кооперации в ВПК, усиление совместных оборонных систем, работа СМИ в современных условиях (информационное противоборство)»,— сообщает пресс-служба президента Белоруссии. Главной целью проделываемой работы в пресс-службе назвали выравнивание условий жизни людей и субъектов хозяйствования в Союзном государстве.

Также с президентом Белоруссии по телефону пообщался зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, сообщает «РИА Новости». «Из-за плотных графиков Александра Григорьевича и Дмитрия Анатольевича личная встреча не состоялась, они пообщались по телефону и договорились встретиться позднее»,— рассказали агентству в секретариате Дмитрия Медведева.

Переговоры президентов России и Белоруссии продолжались более шести часов. В начале встречи господин Лукашенко поблагодарил господина Путина за экономическую помощь Белоруссии. Со своей стороны Владимир Путин напомнил, что Россия остается самым крупным для Белоруссии инвестором.

Подробнее о встрече — в материале “Ъ” «Для Александра Лукашенко накрыли Поляну».