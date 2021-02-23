Биткойн снизился более чем на 11%

Цена биткойна снизилась на 11,11% по сравнению со значением на конец прошлого дня. В 9:45 мск криптовалюта торговалась по $49,95 тыс., свидетельствуют данные криптобиржи Binance. Позавчера, 21 февраля, стоимость биткойна впервые достигла $58 тыс.

Биткойн с декабря 2020 года активно растет и регулярно обновляет исторические рекорды. В феврале подорожанию криптовалюты способствовало решение корпорации Tesla инвестировать в нее $1,5 млрд. Капитализация биткойна уже превысила $1 трлн.

О колебаниях курса криптовалюты — в материале “Ъ” «Биткойн прокатился на финансовых горках».