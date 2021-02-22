Медведев поднялся на третье место рейтинга лучших теннисистов ATP

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с четвертой на третью строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В финале Australian Open он проиграл сербу Новаку Джоковичу, который занимает первую строчку рейтинга. Медведев стал четвертым россиянином в истории, попавшим в тройку лидеров.

Лидеры ATP:

Новак Джокович (Сербия) — 12 030 очков;

Рафаэль Надаль (Испания) — 9850;

Даниил Медведев (Россия) — 9735;

Доминик Тим (Австрия) — 9125;

Роджер Федерер (Швейцария) — 6630.

Россиянин Аслан Карацев, который дошел до полуфинала Australian Open, поднялся в рейтинге сразу на 72 строчки — до 42-го места. Андрей Рублев, который дошел до четвертьфинала, остался на восьмой строчке. Карен Хачанов потерял одну строчку и опустился на 21-е место. На Australian Open он проиграл на третьем круге.

Ранее в тройку лидеров ATP удавалось пробиться только трем россиянам: Евгению Кафельникову (последний раз — в 2002 году), Марату Сафину (2005) и Николаю Давыденко (2007).

О финале Australian Open — в материале “Ъ” «Почетный австралиец».