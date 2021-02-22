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Екатерина Градова в роли радистки Кэт

Фото: РИА Новости

Умерла актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт

В Москве в возрасте 74 лет умерла актриса Екатерина Градова, сообщила ТАСС директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина. Наибольшую известность артистке принесли роли в фильмах «Семнадцать мгновений весны» и «Место встречи изменить нельзя».

«Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря»,— сказала госпожа Гущина. Причина смерти, а также дата и место прощания с актрисой не указываются.

Екатерина Градова — заслуженная артистка РСФСР. Ее первым мужем был актер Андрей Миронов. В сериале «Семнадцать мгновений весны» Екатерина Градова сыграла радистку Кэт.

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