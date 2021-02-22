Биткойн прокатился на финансовых горках

Курс биткойна в течение дня падал на 16%. В моменте криптовалюта торговалась ниже $50 тыс. долларов. Хотя накануне стоимость монеты превышала $58 тыс., следует из данных биржи CoinDesk. Сигналом к движению биткойна вверх стало принятое в начале февраля решение компании Tesla инвестировать в криптовалюту $1,5 млрд. В компании также отметили, что в «ближайшем будущем» начнут принимать криптовалюту в качестве оплаты за свою продукцию. Тогда биткойн за сутки вырос в цене сразу на 13%. В понедельник в моменте его стоимость опускалась ниже $54 тыс.

Небольшие колебания стоимости будут кратковременными, полагает сооснователь платформы для криптофондов Tokenbox Владимир Смеркис: «Я думаю, что $100 тыс. за биткойн в этом году мы можем увидеть, одна деревья не растут до небес. Полагаю, что коррекции будут, однако фундоментально мы будем расти вверх. Потому что, действительно, монета стала доверительным инструментом для инвестиций. Это полноценный финансовый инструмент, больше не игрок серого рынка. В том, что касается криптовалют, в частности, биткойна, нас ждет светлое будущее. Регуляторы разных стран подстраиваются под новые технологии».

Криптовалюты были и остаются очень рискованным инструментом. Ситуация на финансовом рынке складывается таким образом, что волатильность биткойна будет нарастать, так что инвесторам необходимо это учитывать, считает председатель экспертного совета по блокчейн-технологиям Александр Бутманов: «Когда мы произносим слово биткойн, сразу должно быть слово рсик рядом. Это очень волатильный инструмент. На сегодняшний момент ситуация не намерена остывать. За эти недели и месяцы большое количество людей обратило внимание на этот рынок. Кроме того, фондовый рынок 2021 года — не то же самое, что рынок 2016-2017 годов. В мире совокупно было добавлено тремя ведущими центробанками — европейским, американским, японским — почти $8 трлн за это время. Сейчас рынок совершенно другим объемом денежной массы располагает. Депозитарии, пенсионные фонды, арабские суверенные фонды хотят значимое количество средств разместить в криптовалютах. Безусловно, нас ждет огромная волатильность. Биткойн будет делать 2 раза вверх и 2 раза вниз, вопрос в том, в какой последовательности. В ближайшие месяцы мы можем увидеть уровни, близкие к $76 тыс. Но также цена может пойти вниз. Но поток такой сейчас, что 76 тыс. в 2 раза вероятнее сейчас, чем $26 тыс.»

В России биткойн можно покупать, продавать и хранить. Однако расплачиваться им за товары и услуги пока не разрешено.

Андрей Загорский