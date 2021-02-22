В Сочи завершилась встреча Путина и Лукашенко

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко завершилась. Переговоры глав государств продолжались более шести часов. Итоги встречи стороны пока не комментировали.

Встреча началась около 15:00 мск. После недолгого общения президенты покатались в Красной Поляне на лыжах и снегоходах. Затем они продолжили встречу в формате рабочего обеда.

В начале встречи господин Лукашенко поблагодарил господина Путина за экономическую помощь Белоруссии. Со своей стороны Владимир Путин напомнил, что Россия остается самым крупным для Белоруссии инвестором.

Ранее источники “Ъ” сообщали, что Белоруссия рассчитывает получить у России новый кредит на $3 млрд. Господин Лукашенко заявил, что приехал не «чего-то просить».

Подробнее о встрече — в материале “Ъ” «Для Александра Лукашенко накрыли Поляну».