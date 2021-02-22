Цена биткойна впервые превысила $58 тыс.

Стоимость биткойна превышала $58 тыс. в ходе торгов впервые в истории. Курс рос больше чем на 2%. За семь дней криптовалюта прибавила больше 18%.

По информации CoinMarketCap, который рассчитывает цену криптовалюты больше чем по 20 биржам, курс биткойна превышал $58,3 тыс. К 00:14 криптовалюта упала до $57,7 тыс. Цена биткойна впервые превысила $50 тыс. 16 февраля.

В России на прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект о налогообложении цифровых валют — доходы от операций с ними будут облагаться налогом на прибыль или НДФЛ. Штраф за уклонение или неуплату — 40% от утаенной суммы. При объеме операций свыше 600 тыс. руб. в год у налогоплательщиков появится обязанность подавать декларацию налоговым органам.

Подробнее о законопроекте — в материале “Ъ” «Государство заглянет в цифровые кошельки».