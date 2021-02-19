Маск считает инвестирование в биткойн чуть менее глупым, чем хранение наличных

Решение компании Tesla приобрести биткойны на сумму $1,5 млрд мало чем отличается от решения хранить наличность, сказал генеральный директор Tesla Илон Маск. По его мнению, и наличные, и биткойн — это «глупая форма ликвидности», но он отдает предпочтение цифровой валюте.

«Владение биткойнами, которые лишь чуть менее глупая форма ликвидности, чем наличные — приемлемо рискованное (предприятие.— “Ъ”) для компании из S&P 500»,— написал господин Маск в Twitter. Гендиректор Tesla отвечал на выступление гендиректора криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао на Bloomberg TV. Господин Чжао отмечал разницу между решением Tesla вложиться в биткойны и публичной поддержкой шуточной криптовалюты Dogecoin со стороны Илона Маска. «Решение Tesla не отражает мое мнение напрямую»,— написал господин Маск.

Илон Маск назвал себя инженером, а не инвестором, и сказал, что не владеет публично торгуемыми акциями помимо бумаг Tesla. «Но когда у неразменных на драгоценные металлы денег отрицательная реальная доходность, только дурак не будет смотреть в другую сторону,— сказал он.— Биткойн — почти такая же ерунда, как и неразменные бумажные деньги. Ключевое слово — "почти"». Когда Илона Маска попросили объяснить, почему он считает биткойн ерундой, он упрощенно описал принцип работы криптовалюты: «Текстовый файл, хешированный древней криптографией, каким-то образом может быть обменян на товары и услуги?! Восхитительно».

Tesla отчиталась об инвестициях в биткойн в январе в своем годовом отчете, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США. Компания сообщила, что намерена продолжить покупать криптовалюту. Помимо этого, с января, на фоне роста акций GameStop в связи со сделками со стороны пользователей группы WallStreetBets на Reddit, Илон Маск упоминает в своих твитах криптовалюту Dogecoin.

На текущей неделе цена биткойна несколько раз обновляла исторический рекорд. Отметка в $52 тыс. была преодолена 17 февраля. По данным портала CoinDesk, средняя цена по биржам на 16:02 превышает $52,6 тыс. На фоне повышенного интереса к операциям с цифровой валютой Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий штраф за уклонение от уплаты налогов с доходов от сделок с криптовалютой.

Подробнее о законопроекте — в материале “Ъ” «Государство заглянет в цифровые кошельки».