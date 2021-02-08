Биткойн обновил рекорд после того, как Tesla вложила в него $1,5 млрд

Котировки биткойна на онлайн-биржах взлетели более чем на $5 тыс. сразу после того, как стало известно, что в криптовалюту вложилась Tesla Илона Маска. Средневзвешенный курс биткойна, по данным Coindesk, достиг отметки $44,8 тыс., что стало новым историческим максимумом для цифровой валюты.

Производитель электромобилей инвестировал в биткойн $1,5 млрд в прошлом году и не исключает, что продолжит приобретать цифровую валюту в будущем. Об этом говорится в годовом отчете, поданном компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

«В январе 2021 года мы обновили нашу инвестиционную политику, чтобы обеспечить нам большую гибкость для дальнейшей диверсификации и максимизации доходности наших денежных средств, которая не требуется для поддержания адекватной операционной ликвидности,— говорится в отчете Tesla.— После этого мы инвестировали в биткойн в общей сложности $1,5 млрд в соответствии с этой политикой и можем приобретать и удерживать цифровые активы время от времени или в долгосрочной перспективе».

Кирилл Сарханянц