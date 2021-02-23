Окрасился берег багрянцем

Ницца, Канн и другие города департамента Приморские Альпы вынуждены ввести карантин, хотя пока что не полный. На выходные они закрываются, а мэр Ниццы Кристиан Эстрози просит туристов не приезжать, потому что «сейчас не время». Франция изо всех сил сопротивляется жесткому сценарию, но вынуждена по кусочку лишать своих граждан привычных свобод, считает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

На новых картах карантина все прибрежные коммуны от итальянской границы до Теуль-сюр-Мер раскрашены угрожающе красным цветом. В ближайшие выходные жителям запрещено выходить из дома без уважительной причины. Море и набережные — на замке. Затронуты и Ницца, и Канн, и Грас, и Ментона.

Приморские Альпы в прошедшую неделю стали чемпионом Франции по числу заболевших в день: 577 на 100 тыс. жителей, в три раза больше, чем в среднем по стране (190 человек). В городах вирус еще более распространен. Мэр Ниццы Кристиан Эстрози склонен винить в этом туристов, наводнивших город на рождественские и новогодние каникулы, и международный аэропорт Nice Cote d'Azur, всегда считавшийся огромным преимуществом департамента, а сейчас превратившийся в источник повышенной опасности.

«Туристы — желанные гости,— сказал мэр,— но сейчас мы в той ситуации, когда не можем себе этого позволить... Не приезжайте, сейчас не время».

На выходные не только жители прибрежного района должны оставаться дома — въезд в «красную зону» запрещен из соседних коммун. Тем более из-за границы. Постоянный пограничный и санитарный контроль дополнительно усиливается на ближайшие две недели — и в аэропорту, и в порту, и на границе с соседней Италией, и даже, чего никогда не было, с княжеством Монако, в самый строгий карантин позволявшим себе гораздо больше свободы, чем соседняя Франция.

Похоже, власти всерьез испугались двух последних выходных дней. Неожиданное потепление, почти летние температуры вывели на улицы городов толпы людей, уставших от постоянных ограничений. Такого в южном департаменте более не потерпят. Местные власти уже обратились с просьбой добавить на это время к подразделениям муниципальной полиции подразделения полиции национальной, чтобы под угрозой штрафа €135 убрать с тротуаров стихийно образующиеся клубы по интересам. Запрещена продажа спиртного, спортивные прогулки ограничены часом в день. Категорически предписано ношение масок, что не было до сих пор обязательным. Режим вступит в силу в 18 часов в пятницу, 26 февраля, но уже со вторника в городах закрыты все большие магазины, кроме продовольственных.

Об этих ужесточениях объявил Бернар Гонзалез, префект департамента Приморские Альпы, не обращая внимания на недовольство многих жителей, которые спрашивают, готов ли вирус уйти с улиц на уикенд вслед за горожанами и почему в Канне надо сидеть взаперти, а в соседнем Сен-Тропе — нет. Но мэры городов в большинстве своем довольны, на подобных мерах они настаивали в течение последних нескольких недель, а вот центральные власти не хотели делать никаких исключений. Борьба с вирусом, как считалось, должна была вестись в условиях равенства и братства одинаково по всей территории страны. Эпидемиологи предупреждали, что меры должны быть более гибкими, что надо быть готовыми лечить и изолировать отдельные территории.

Карантин на Лазурном берегу — первый опыт такого рода, и мэры других городов, страдающих от вируса,— Меца в департаменте Мозель и Дюнкерка в департаменте Нор, где заражений уже больше, чем в Ницце,— надеются, что опыт Приморских Альп перенесут и к ним.

Все согласны в том, что надо ускорять темп вакцинации. Дополнительные порции направлены в «опасные» города, но речь идет всего лишь о нескольких тысячах доз, даже не десятках тысяч. Франция вместе с Европой оказывает постоянное давление на производителей, а французские фармацевтические предприятия, прежде всего гигант Sanofi, готовятся развернуть лицензионное производство вакцин Pfizer/BioNTech и получающей сейчас необходимые разрешения Johnson & Johnson.

Всего во Франции сейчас привито 2 560 979 человек, чуть менее половины из них получили уже вторую дозу. По отношению к числу населения (3,82%) это не так уж плохо, Франция в этом опережает, к примеру, Нидерланды, Канаду или Россию, но есть большие сомнения в том, что удастся выполнить обещание президента к концу лета вакцинировать всех желающих. 19 февраля Эмманюэль Макрон взял паузу на неделю — десять дней, в течение которых будут разработаны дополнительные меры. Страна гадает, не придется ли все равно по примеру Германии и Британии прибегнуть к новому полному карантину, как это было весной прошлого года, или придется урезать свободу, как собачий хвост, каждую неделю по кусочку.