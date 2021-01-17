Правительство норовят уколоть побольнее

С субботы во Франции действует комендантский час. В связи с появлением новых более опасных видов COVID-19 закрыты внутренние и внешние границы. Главной надеждой правительства остается массовая вакцинация. Как и предполагал “Ъ”, недоверие к прививкам сменилось у французов лихорадочным желанием поскорее сделать волшебный укол. Однако организация кампании хромает, что вызывает недовольство даже в крупных городах с их многочисленными медицинскими учреждениями, тем более в провинции, которая считает, что ее снова бросили на произвол судьбы. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

В субботу во Франции вступил в силу объявленный на всей ее территории комендантский час. С шести вечера улицы пустеют, магазины закрываются, а люди постепенно звереют. Правительство убеждает население, что, если комендантский час не подействует, будет введен карантин — то ли против британского, то ли против южноафриканского штамма коронавируса. Между тем опасный штамм уже проник в страну. Граница с Великобританией на замке. На Северном вокзале Парижа, куда надо было приходить за час, чтобы встать в очередь на «Евростар», вчера царила звенящая пустота. «Брексит» там выглядит даже несколько театральным.

В субботу в больших городах прошли привычные демонстрации. Но их участники, похоже, были совершенно дезориентированы, не зная толком, против чего выступать: плакаты клеймили и новый чрезвычайный закон о санитарном положении, и ранний комендантский час, но на самом деле шествие в Париже едва не превратилось в очередную рейв-пати, помешала лишь полиция, арестовавшая грузовик с диджеями и колонками.

Выходило, что демонстранты шли протестовать против одиночества и скуки.

Нет разговоров об открытии театров и кино, спортивных и концертных залов. На пресс-конференции, в которой участвовали почти все члены правительства, министр культуры Розлин Башло сказала, что не в ее силах определить даже приблизительный срок, когда открытие культурных и спортивных учреждений станет возможным. Поскольку в свое время она побывала и министром здравоохранения, заявление ее прозвучало веско. Она закончила свою печальную речь словами Пабло Неруды «Можно сорвать все цветы, но остановить весну невозможно», что выглядело уж совсем не оптимистично: неужели министр считает, что театрам придется — даже в лучшем случае — ждать до весны?

Что бы ни пыталось сейчас предпринять правительство, уровень заболеваемости растет — Франция насчитала 70 тыс. смертей с начала эпидемии, а число заражений в день превысило 20 тыс. В течение месяца правительство уговаривало сограждан, что ситуацию спасет прививка. Выступления премьер-министра и министра здравоохранения звучали оптимистично: власти объявили о том, что приступают к новому этапу борьбы — вакцинации жителей старше 75 лет, которых во Франции насчитывается около 5 млн. Их пригласили записаться на прививку в один из центров, открывающихся по всей Франции. Это можно было сделать по телефону или на специальных сайтах.

В день, когда запись началась, телефоны оказались намертво заняты, а сайты повисли.

Оказалось, что французы наконец-то поверили правительству и врачам и захотели как можно скорее сделать укол, чтобы вернуться к нормальной жизни. И вот тут-то обнаружилось, что вакцин для растущего числа желающих катастрофически не хватает.

На субботу было привито только 413 046 человек из 67-миллионного населения Франции. По мнению многих — и политиков и обывателей, это похоже на издевку. Однако власти уговаривают потерпеть. «Прививки будут проведены спокойно и в порядке очереди,— заявил премьер-министр Жан Кастекс в Лионе.— Они будут проводиться по мере того, как 200 млн доз, заказанных Францией, прибудут на национальную территорию».

Но вот когда прибудут эти миллионы, премьер не сказал. С этим — проблемы. Производители основной европейской вакцины Pfizer / BioNTech только что заявили о неминуемой задержке в поставках и о том, что до февраля европейский завод, расположенный в Бельгии, не будет в состоянии произвести оговоренное контрактом количество лекарства. Они объясняют это необходимостью модернизации производства и обещают, что нагонят отставание, начиная с февраля, но это новый удар по и без того висящей на волоске программе. Альтернативных вакцин Moderna пока мало, не спешат медицинские власти и с одобрением AstraZeneca и CuroVac.

Французский аналог, на который очень надеялись, вкачивая деньги в заводы Sanofi, пока не показал нужных результатов, ученые обещают довести его до ума в лучшем случае к концу года.

Растут претензии к правительству, которое, произнося правильные слова и рисуя верные перспективы, не в состоянии обеспечить выполнение собственных планов. Санитарные власти третий раз оказываются в одной и той же ситуации: сначала они не могли вовремя обеспечить население масками, сперва уверяя, что маски не нужны, а потом сделав их обязательными и тут же — дефицитными. Затем последовала неудача с тестами. Правительство пообещало массовую кампанию тестирования и успешно провалило ее — только сейчас появилась возможность быстро сделать анализ на коронавирус.

То же самое происходит сейчас с вакцинами. Послушав уговоры властей, мэры городов и районов начали открывать центры вакцинации, и тут же оказалось, что центры есть, но для них нет ни персонала, ни шприцев, ни, самое главное, медикаментов. Местные власти открыто выражают свое недовольство и грозят правительству «народным гневом». Со своей стороны население готово помочь и всячески подставить плечо. Было бы чем уколоться.