Республика позавидовала монархии

В то время как Франция вводила все новые санитарные ограничения, ее ближайший сосед — Княжество Монако — сохранял почти привычный образ жизни. По мнению некоторых французских политиков, это повлияло на усиление эпидемии во Франции. Министры правящего в Монако князя Альбера II не видят здесь прямой связи, но теперь идут на некоторые уступки могущественному соседу. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

У соседских медведей и мед слаще. Старая пословица вспомнилась во Франции, когда политики, принадлежащие к правым «республиканцам», начали упрекать Монако в том, что на «скале», как называют княжество, пренебрегают мерами безопасности. Во Франции театры и рестораны наглухо закрылись еще в октябре прошлого года, и никто не знает, смогут ли они открыться хотя бы в феврале. Но все это время они работали в Монако. Не останавливалась рулетка, функционировали игровые автоматы, в театрах играли пьесы, отели принимали заказы на рождественские и новогодние праздники. Ограничения существовали, но по сравнению с Францией их можно было считать свободой.

Разумеется, 80% обитателей монакских отелей на Рождество и Новый год были французами.

Об этом сообщил гендиректор Общества морских купаний (SBM), владеющего казино и главными отелями княжества.

«В карантин в Монако ощущение, что попадаешь в Диснейленд,— рассказывает “Ъ” журналистка Ольга Сушко.— Работает все “запрещенное” — рестораны, казино, музеи, бутики, торговые центры. Посещение, правда, строго в масках. Если въезжать в Монако из соседних Франции или Италии, не нужно сдавать тест, но для того, чтобы сходить в ресторан, нужна обязательная прописка в отеле Монако. В гостинице выдают именной документ на дни брони, с которым пустят, к примеру, в казино или на ужин. В ресторане, в свою очередь, дадут бумажку, подписанную владельцем заведения, о том, что вы действительно ужинали и ушли не позже 21:30 — в 22:00 начало комендантского часа. По бумаге из ресторана пустят обратно в отель».

Сейчас, когда рост заражений в граничащем с Монако департаменте Приморские Альпы заставил усилить санитарные ограничения и закрыть французские города на комендантский час в шесть вечера, вольница, царящая в получасе езды, вызывает зависть и недовольство.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози и глава регионального совета Иль-де-Франс Валери Прекресс прямо указали пальцем на соседей, которых они считают ответственными за ухудшение ситуации.

У Монако теснейшие связи с Францией, в том числе в дипломатической и налоговой сферах. Но тем не менее, не входя в состав объединенной Европы, страна, управляемая князем Альбером II, многое вправе решать самостоятельно. Полицейские и санитарные меры, принятые в Монако, Париж оспорить не может. В то же время не существует и реальной границы. Если с осени был резко усилен контроль в поездах, на автобусных вокзалах и на дорогах между Италией и Францией, то морской порт и аэродром Монако оставались открытыми, правда только для частных яхт и вертолетов. До последнего времени княжество старалось сохранить привычный образ жизни и привычные доходы — на фоне охваченных паникой соседей оно выглядело островком спокойствия.

Практически все мэры французских городов, получивших предписание закрыться на комендантский час, уже выразили правительству свое возмущение, однако княжеской свободы у них нет.

И если Франция винит Монако в том, что крошечное государство привлекало слишком много посетителей, Альбер II склонен, наоборот, говорить о том, что вирус привезли соседи.

Конечно, в отличие от Франции, рост заражений измеряется не в десятках тысяч, а в десятках человек (последняя обнародованная дневная цифра — 23), но и население несравнимо меньше — около 39 тыс. человек. Как заявил государственный министр Монако (должность, аналогичная премьер-министру) Пьер Дарту, «до 15 декабря ситуация была, скорее, благоприятной, но с тех пор дела ухудшились».

Со вчерашнего дня княжеству пришлось ввести собственные ограничения как в связи с увеличением числа заражений, так и ввиду недовольства соседей. С 11 по 27 января комендантский час вводится с семи вечера, рестораны будут работать только в дневное время и обслуживать только жителей Монако. Чтобы ограничить наплыв соседей, полиция возьмет под свой контроль вокзал Монако-Монте-Карло, где останавливаются поезда из Франции. Однако и рестораны, и театры, и казино продолжат работу, хотя и с учетом нового графика. Довод в пользу коренных преимуществ монархии.