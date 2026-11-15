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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Мир

В Эстонии арестовали 5 человек после попытки поджечь здание оборонной компании

В Эстонии задержали восемь человек после попытки поджога здания оборонной компании Threod Systems, которая производит БПЛА. Пятерых задержанных арестовали. Об этом сообщила генпрокурор Эстонии Астрид Аси, передает Postimees.
Объект находится в муниципалитете Виимси. Инцидент произошел ночью 14 ноября. Поджог предприятия удалось предотвратить благодаря службам безопасности компании. Пострадавших нет, Threod Systems не понесла значительного ущерба.
Дело расследуется по статье о действиях, направленных против безопасности государства, в интересах иностранной разведки или службы безопасности. В полиции утверждают, что к инциденту причастно российское военное разведывательное управление.