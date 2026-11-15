Власти выделили еще 1,5 млрд руб. на коммунальную технику для ДНР и Запорожья
Правительство России направит дополнительно около 1,5 млрд рублей в Донецкую Народную Республику и Запорожскую область на закупку коммунальной техники. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.
Средства пойдут на приобретение специализированной техники — самосвалов, экскаваторов, погрузчиков, буровых установок и другой необходимой техники. Эти меры призваны повысить надежность жилищно-коммунального хозяйства в регионах, модернизировать сети тепло- и водоснабжения, обеспечить бесперебойную работу коммунальных объектов и стабильное прохождение осенне-зимнего периода.
Это дополнительное финансирование станет логичным продолжением ранее выделенных средств: в июне 2026 года из резервного фонда правительства уже было направлено почти 1,3 млрд рублей на подобные цели в этих регионах.
Распоряжение о выделении средств было рассмотрено на заседании кабинета министров 12 ноября. В пресс-службе правительства отметили, что документ будет опубликован.