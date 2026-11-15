Проверяющий постоит за клиента
Банк России приостановил членство ФБК в СРО после дефолта клиента
ЦБ впервые применил серьезное наказание к одному из лидеров рынка аудиторских услуг — ФБК. Регулятор приостановил членство аудитора в СРО на 180 дней. Причиной стали нарушения ФБК при проведении аудита «эмитента, допустившего ряд технических дефолтов в 2026 году», указал регулятор. Речь, вероятно, идет о компании МГКЛ, допустившей техдефолты по облигациям. Для ФБК надзорная мера влечет за собой невозможность заключать новые контракты, для рынка — служит сигналом нового ужесточения регулирования.
ЦБ направил в аудиторскую СРО «Содружество» предписание о приостановлении на 180 дней членства в ней аудиторской компании ФБК, это максимально предусмотренный законом об аудиторской деятельности срок. Об этом регулятор сообщил на своем сайте 13 ноября. По словам аудиторов, ЦБ впервые применил наказание в виде приостановления членства в СРО к компании из числа крупнейших. В ФБК и ЦБ не ответили на запросы “Ъ”.
По итогам 2025 года ФБК заняла пятое место среди аудиторских компаний с выручкой более 1,8 млрд руб., следует из данных рейтингового агентства RAEX. Клиентами компании являются «Газпром», Альфа-банк, ВЭБ, Агентство по страхованию вкладов. Кроме того, компания аудировала ЦБ с 2011 по 2016 год (см. “Ъ” от 30 октября 2017 года). В 2026 году компания также получила предписания устранить выявленные в ходе надзорных проверок нарушения — два от Федерального казначейства и три от ЦБ, следует из данных СРО.
На период приостановления членства компания теряет право заключать новые договоры на оказание аудиторских услуг, но может продолжать оказывать соответствующие услуги по уже заключенным договорам — без возможности изменения объема услуг. Поскольку запрет приходится на основной сезон годового аудита, последствиями могут стать потеря конкурсов, клиентов и будущей выручки, указывает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель.
Причина исключения, как указывает регулятор, заключается в существенном нарушении ФБК требований законодательства и международных стандартов при проведении аудита, обзорных проверок отдельных общественно значимых организаций на финансовом рынке (ОЗО ФР), в том числе эмитента, допустившего ряд технических дефолтов в 2026 году.
Эксперты полагают, что речь может идти о компании МГКЛ. Последний раз компания допустила технический дефолт в ноябре (см. “Ъ” от 11 ноября).
Еще в конце августа этого года Ассоциация владельцев облигаций (АВО) направила ЦБ письмо с просьбой провести проверку выполненных ФБК заданий по обзорной проверке промежуточной консолидированной финансовой отчетности ПАО МГКЛ за первое полугодие 2026 года. Техдефолты эмитента, случившиеся вскоре после обращения АВО, «подтолкнули регулятора к резким решениям», полагает гендиректор компании «Эксперт Бизнес-решения» Павел Митрофанов.
Аудитор должен был проверить обоснованность оценок, ликвидность и непрерывность деятельности, а при необходимости потребовать дополнительных раскрытий либо модифицировать заключение, полагает господин Учитель, а технические дефолты послужили для регулятора подтверждением того, что риски могли быть оценены недостаточно критично. По словам председателя правления АВО Александра Беркунова, если независимый контроль оказывается ненадлежащим, сомнительные финансовые показатели могут стать основанием для целой цепочки ошибочных инвестиционных решений.
ЦБ последовательно ужесточает регулирование аудиторских организаций.
В период с 2025 по 2026 год ЦБ исключил из реестра ОЗО ФР компании «Группа Финансы», «ПрофИнвестАудит», «РИАН-Аудит», «Пром-инвест-аудит» и РБ (см. “Ъ” от 18 сентября). Число выданных ЦБ предписаний в отношении аудиторских компаний, проверяющих ОЗО ФР, за неполный 2026 год выросло почти в два раза (см. “Ъ” от 29 октября). На форуме Мосбиржи первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин отметил, что необходимо усложнить вход в реестр проверяющих ОЗО ФР.