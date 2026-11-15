Проверяющий постоит за клиента

По итогам 2025 года ФБК заняла пятое место среди аудиторских компаний с выручкой более 1,8 млрд руб., следует из данных рейтингового агентства RAEX. Клиентами компании являются «Газпром», Альфа-банк, ВЭБ, Агентство по страхованию вкладов. Кроме того, компания аудировала ЦБ с 2011 по 2016 год ( см. “Ъ” от 30 октября 2017 года). В 2026 году компания также получила предписания устранить выявленные в ходе надзорных проверок нарушения — два от Федерального казначейства и три от ЦБ, следует из данных СРО.