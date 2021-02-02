С 1 февраля в довершение к комендантскому часу Франция оказалась заперта в пределах Европы. Никто, даже граждане страны, не могут пересечь шенгенские границы без уважительной причины. А если сумеют, не смогут вернуться до снятия ограничений. На карантине остаются культурные учреждения, закрыты большие магазины, рестораторы, которые весной получили было послабления, снова лишились посетителей. Надежды на прививку не оправдались, поскольку правительство пока не в состоянии обеспечить поставку вакцин в достаточном количестве. Недовольство растет, одни выходят на улицы, как это было в прошлую субботу, другие устраивают шумные подпольные праздники под техно-музыку, а некоторые владельцы ресторанов пытаются открыться вопреки запрету правительства, называя свою акцию «Ouvrir ou mourir» («Открыться или убиться»). Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Шаги вакцинации во Франции робкие, неслышные. Страна отстает от соседей, а на фоне Британии или Израиля 1,537 млн сделанных прививок выглядят прямо-таки провалом. В понедельник на сетевом калькуляторе я проверил, когда очередь дойдет до физически вроде бы здорового журналиста 60 с лишним лет, то есть вашего корреспондента. «Судя по вашему профилю, перед вами во Франции в очереди от 9 528 000 до 16 808 000 человек. При вакцинации 571 515 человек в неделю вы должны получить свою первую дозу вакцины между 22.09.2021 и 20.03.2022»,— отвечал калькулятор. Согласитесь, оптимистично.

Это означает, что до весны следующего года у французов мало надежды на возвращение к прежнему образу жизни.

Если для одних это психологические страдания и неудобства в работе, для других, в том числе владельцев и работников ресторанов, почти что смертный приговор.

Хотя государство продолжает выплачивать закрытым заведениям экстренную помощь из «фонда солидарности» — €10 тыс. в месяц или 20% от оборота «довоенного» 2019 года, но не более €200 тыс. в месяц.

Неожиданно для французов, всегда готовых выйти на улицу, сопротивление вместо революции приобрело характер упрямого саботажа. Еще в ноябре Совет профсоюзов работников торговли (Conseil du Commerce de France — CdCF) адресовал президенту Макрону петицию, озаглавленную «Открывать или убивать, пора выбирать», в которой требовал разрешить им работать — при соблюдении, разумеется, правил санитарной безопасности. Президент к CdCF не прислушался, рассчитывая успокоить недовольных деньгами, но это не сработало. Рестораторы ждали 20 января, так как им еще в прошлом году пообещали решение или, возможно, открытие, а получили от премьер-министра лишь продление карантина.

В результате, начиная с конца января, множатся призывы нарушить запреты властей и открыть рестораны. Первым это сделал Кристоф Вильсон, владелец ресторана «Poppies» в центре Ниццы. 27 января он начал кормить постоянных клиентов, собрав толпу желающих. В итоге владельца ресторана арестовали и будут судить. Но не за открытие заведения в момент пандемии, такого закона не нашлось, а за то, что один из поваров оказался нелегалом без разрешения на работу. Посетителям в добавление к счету выписали штрафы, которые, вероятно, можно будет оспорить,— они не нарушили комендантский час и снимали маску только для еды.

Кристоф Вильсон всего лишь последовал призыву коллег. В сети Facebook, которая в свое время подняла на борьбу и «желтых жилетов», появилась группа «Мой ресторан откроется 1 февраля». На ее новости подписано 28 тыс. человек — и владельцы ресторанов, и посетители, и сочувствующие, которые оставляют посты «Поддержим наших рестораторов, их свободу работать и нашу свободу!».

Рестораторы рискуют административным закрытием, которое может назначить мэрия или префектура полиции,— от двух до шести месяцев. Чем это может напугать владельцев и без того безнадежно закрытых заведений, непонятно.

Даже максимальные шесть месяцев могут оказаться пустяком по сравнению с общим карантином, к тому же их можно будет оспорить в суде. Впрочем, ресторан может столкнуться с иском посетителя, который решит, что, открыв ему двери и накормив, владелец подверг его опасности заражения. Жаловаться могут работники и официанты.

В понедельник утром министр экономики Брюно Ле Мэр пригрозил бунтовщикам в прямом эфире телеканала RTL финансовыми санкциями: «Все, кто откроется, будут лишены помощи фонда солидарности на месяц, а в случае повторения они больше не будут иметь к нему доступа».

Одним из активистов движения и авторов призыва Ouvrir ou mourir стал Стефан Турийон, владелец ресторана «La Source Bleue» в деревушке Кюзанс департамента Ду. В сети он пообещал бороться: «Мы не дадим себя уморить. Я объявляю войну, я открою свой ресторан 1 февраля 2021 года в полдень. Если государство не разрешит мне открыть, я открою силой. Открывайтесь все!» Но после предупреждения министра решил, что добился главного: его требование услышали. Он не открыл ресторан, зато собрал в понедельник две сотни несогласных на площади своей маленькой деревушки, где живут 70 человек,— его приехали поддержать соседи. Стефан Турийон устроил демонстративную раздачу пиццы и горячего вина посетителям в масках с гелем наперевес — под пристальными взглядами полиции, которой тоже досталось угощение.

Но многие рестораторы не устраивают шумных акций и не пишут посты в Facebook, а просто принимают у себя старых знакомых и знакомых знакомых в духе чикагских Speakeasy времен сухого закона. Есть приходится за закрытыми шторами в ожидании полиции. Или объявляют о продаже еды навынос, но ставят перед рестораном несколько столиков, за которые можно присесть с приобретенным пакетом.

Однако власти тоже не сдаются и не хотят делать исключения. 743 нелегальных обеда были раскрыты стражами порядка за одно лишь воскресенье. А вчера же в день протеста накрыли компанию обедающих судей и работников полиции в ресторане «L`Annexe», находящемся на острове Сите прямо возле парижской префектуры и напротив Апелляционного суда Парижа. Всех оштрафовали — пока без суда.