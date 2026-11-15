Хуситы заявили об освобождении 600 пленных

По словам Абделя-Кадеры аль-Муртады, это одностороннее освобождение стало самым масштабным за 12 лет с начала боевых действий в Йемене. Факт освобождения пленных подтвердили в Международном Комитете Красного Креста (МККК). В организации сообщили, что ее сотрудники провели с пленными беседы, чтобы помочь им вернуться домой.