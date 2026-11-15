Хуситы заявили об освобождении 600 пленных
Движение «Ансар Аллах» (хуситы) освободило 600 человек, взятых в плен с начала эскалации вооруженного конфликта в Йемене. Об этом сообщил представитель хуситов Абдель-Кадера аль-Муртады, передает «Аль-Джазира».
По словам Абделя-Кадеры аль-Муртады, это одностороннее освобождение стало самым масштабным за 12 лет с начала боевых действий в Йемене. Факт освобождения пленных подтвердили в Международном Комитете Красного Креста (МККК). В организации сообщили, что ее сотрудники провели с пленными беседы, чтобы помочь им вернуться домой.
В июле 2026 года в Йемене обострился конфликт между «Ансар Аллах» и правительственными силами при поддержке возглавляемой Саудовской Аравией коалиции. Летом хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии, а осенью взяли под контроль портовый город Моху на западном побережье Йемена. 4 октября силы правительства Йемена начали операцию против хуситов.