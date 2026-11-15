Beget сообщил о новой DDoS-атаке на инфраструктуру

Из-за высокой интенсивности атак у некоторых пользователей могут возникать временные проблемы с доступом у некоторым сервисам, предупредили в компании. Среди таких сервисов — Ozon, Wildberries, Сбербанк и другие. Провайдер ввел ограничения на SSH-подключения (протокол, который позволяет управлять операционной системой удаленно и передавать данные по защищенному каналу) с IP-адресов за пределами России.