Beget сообщил о новой DDoS-атаке на инфраструктуру
Российский провайдер Beget сообщил о DDoS-атаке мощностью до 850 Гбит/с на инфраструктуру. Предположительно, атака направлена на то, чтобы помешать специалистам восстанавливать сервисы провайдера после предыдущей кибератаки. Об этом написала пресс-служба провайдера.
«Атакующие последовательно перебирают наши подсети, пытаясь нарушить доступность сервисов... Наша команда продолжает отражать атаку и обеспечивать работу инфраструктуры»,— сообщили в Beget.
Из-за высокой интенсивности атак у некоторых пользователей могут возникать временные проблемы с доступом у некоторым сервисам, предупредили в компании. Среди таких сервисов — Ozon, Wildberries, Сбербанк и другие. Провайдер ввел ограничения на SSH-подключения (протокол, который позволяет управлять операционной системой удаленно и передавать данные по защищенному каналу) с IP-адресов за пределами России.
Предыдущая кибератака на Beget произошла 2 ноября. Хакеры вывели из строя практически все уровни Beget: виртуальный хостинг, VPS, DNS (NS-серверы), почту, панель управления и сам сайт beget.com. Провайдер объявил форс-мажор по п. 3 ст. 401 ГК РФ, то есть компания заявила, что не может выполнить договорные обязательства из-за чрезвычайных обстоятельств.