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Премьер Словакии выступил за покупку «Спутника V»

Премьер Словакии Игор Матович призвал коллег по правительству заказать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Этому препятствуют министры из партии «За людей», которые хотят дождаться регистрации препарата в Евросоюзе.

«Тот, кто хочет, чтобы мы подождали с договором до ее регистрации Европейским агентством лекарственных препаратов — до того времени, когда все ее объемы производителем будут полностью распроданы, просто не хочет, чтобы "Спутник V" был в Словакии, а хочет, чтобы мы и далее полагались на сопровождающиеся большими задержками поставки вакцин, заказанных ЕС. Он хочет, чтобы мы страдали от локдауна и напрасных смертей»,— написал господин Матович в Facebook.

Премьер предложил дать людям самим свободно решать, будут они доверять российской вакцине или нет. Он также отметил, что Минздрав Словакии в течение года «выдает тысячи разрешений» на использование незарегистрированных препаратов. «Почему же сейчас возникли препятствия с российской вакциной?»,— написал премьер.

Кабмин Словакии рассматривал вопрос о закупке вакцины на прошлой неделе. Решение заблокировала вице-премьер Вероника Ремишова, которая возглавляет партию «За людей». По соглашению о коалиционном сотрудничестве, любая партия может заблокировать решение правительства.

Сейчас представители «Спутника V» ожидают следующих этапов в процессе одобрения вакцины со стороны EMA. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Брюссель не понимает, почему Россия активно предлагает свою вакцину другим странам, в то время как вакцинация собственного населения, по ее мнению, еще недостаточна. Разработчики вакцины в ответ сказали, что Россия предлагает большие поставки только после массовой вакцинации в РФ, но график можно ускорить, если задействовать производственные мощности ЕС.

О выходе российской вакцины на международный рынок — в материале “Ъ” «"Спутник V" входит в плотные слои евросферы».

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