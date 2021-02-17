Глава Еврокомиссии: Россия продвигает вакцину за рубежом в ущерб своему населению

Брюссель не понимает, почему Россия активно предлагает свою вакцину «Спутник V» другим странам, в то время как вакцинация собственного населения еще пока недостаточна, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы все еще не можем понять, почему Россия предлагает теоретически миллионы и миллионы доз, в то время как прогресс в вакцинации ее собственного населения пока недостаточен»,— заявила глава Еврокомиссии на пресс-конференции (цитата по Reuters). «Это вопрос, на который необходим ответ»,— сказала она.

10 февраля заместитель директора по научной работе Центра имени Гамалеи (разработчик вакцины) Денис Логунов сообщил, что прививку сделали около 2,2 млн россиян. По его словам, по оптимистичному сценарию основную часть населения удастся вакцинировать к середине лета.

Массовая вакцинация в России стартовала 18 января. Российский фонд прямых инвестиций при этом ведет переговоры о поставках в другие страны, вакцина зарегистрирована в 27 странах. Заявка на одобрение препарата была подана и в ЕС, она в стадии рассмотрения.

О выходе российской вакцины на международный рынок — в материале “Ъ” «"Спутник V" входит в плотные слои евросферы».