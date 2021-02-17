Разработчики «Спутник V» ответили главе Еврокомиссии на слова о приоритетах в вакцинации

Разработчики вакцины «Спутник V» отреагировали на высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Ранее сегодня, 17 февраля, она заявила, что Брюссель не понимает, почему Россия активно предлагает свою вакцину другим странам, в то время как вакцинация собственного населения, по ее мнению, еще недостаточна.

«Дозы "Спутник V" в массовом количестве были предложены европейцам после утверждения (вакцины.— “Ъ”) Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и после завершения массовой вакцинации в России в июне 2021 года. Этот график можно ускорить, задействовав производственные мощности ЕС, для чего еще ожидается одобрение EMA. В то же время Россия будет поставлять дозы (вакцины.—“Ъ”) в Венгрию и некоторые другие страны ЕС, которые решили заказать "Спутник V"»,— сообщается в официальном Twitter-аккаунте вакцины.

Сейчас представители «Спутник V» ожидают следующих этапов в процессе одобрения вакцины со стороны EMA. При этом они отметили, что считают ЕС своим партнером, и призвали не связывать вакцину с политикой. «"Спутник V" считает, что вакцины должны быть выше политики. Мы надеемся, что ЕС и EMA оценят вакцину с научной точки зрения, а не с политической. "Спутник V" уже одобрен 29 странами»,— говорится в сообщении.

Массовая вакцинация в России стартовала 18 января. Российский фонд прямых инвестиций при этом ведет переговоры о поставках в другие страны. Заявка на одобрение препарата была подана и в ЕС, она в стадии рассмотрения.

О выходе российской вакцины на международный рынок — в материале “Ъ” «"Спутник V" входит в плотные слои евросферы».