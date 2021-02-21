Тихановская назвала «насмешкой» санкции ЕС против Белоруссии

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью газете The Sunday Times заявила о недостаточности ограничительных мер ЕС в отношении Минска. По ее словам, санкций «смехотворно мало».

«Под санкциями находятся всего 90 человек. Это насмешка, и режим Лукашенко смеется»,— заявила изданию госпожа Тихановская.

Ранее в интервью швейцарской ежедневной газете Le Temps Светлана Тихановская заявила, что оппозиция «потеряла улицы». «На данный момент кажется, что мы проиграли»,— сказала она.

Массовые протесты в Белоруссии начались в августе прошлого года, после президентских выборов. ЦИК страны объявил победителем Александра Лукашенко, но оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская. ЕС и США ввели против белорусских чиновников санкции. В стране до сих пор идут судебные процессы, связанные с протестными акциями. В четверг, 18 февраля, двух журналисток вещающего в Белоруссии польского телеканала «Белсат» приговорили к двум годам колонии общего режима за репортаж с акции протеста в ноябре 2020 года.

Подробности — в материале “Ъ” «А почему не 25 лет?».