«А почему не 25 лет?» Журналисток приговорили к двум годам колонии за репортаж с «площади перемен» в Минске

Президент Польши Анджей Дуда призвал Минск немедленно освободить журналисток вещающего в Белоруссии польского телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову. В четверг суд Минска приговорил каждую к двум годам колонии общего режима за репортаж с несанкционированной акции протеста в ноябре прошлого года. Белорусские суды тем временем продолжают рассматривать громкие дела, которые оппоненты действующей власти называют политическими.

В четверг судья Наталья Бугук вынесла приговор, который может стать одним из новых раздражителей в отношениях Белоруссии с западными странами. По два года лишения свободы получили белорусские журналистки Екатерина Андреева и Дарья Чульцова. Сотрудницы телеканала «Белсат» (финансируется из бюджета Польши, является частью польского телевидения и позиционирует себя как «первый независимый телеканал в Беларуси»).

«Обвиняемая, понятен ли вам приговор?» — уточнила в конце заседания судья Бугук. «Нет, что это?» — переспросила Екатерина Андреева. «А почему не 25 лет?» — перебила Дарья Чульцова.

Девушки были задержаны во время несанкционированной акции протеста 15 ноября 2020 года.

Причем прямую трансляцию они вели из одной из квартир в районе минской «площади перемен», где их и задержала полиция.

Это место получило такое название после того как там на одной из стен трансформаторной будки появилось изображение оппозиционно настроенных диджеев, поставивших на муниципальном концерте песню «Перемен!» Виктора Цоя. 11 ноября в этом месте произошло столкновение местных жителей и группы неизвестных людей. Минчанин Роман Бондаренко был избит и задержан этими неизвестными. Позднее он скончался в больнице. Смерть Романа Бондаренко побудила выйти на улицы тысячи людей. Сотни человек, в том числе и две журналистки польского телеканала, были тогда задержаны.

В ноябре Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову арестовали на неделю за «нарушение порядка проведения массовых мероприятий», но затем предъявили обвинение в организации «групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок». Приговор, вынесенный в четверг, оказался куда жестче. «Режим Беларуси пошел на очевидное преступление, осудив журналисток "Белсат TV" Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову на два года заключения только за то, что они выполняли свои профессиональные обязанности. Это нарушение не только международных норм, но и законодательства Беларуси»,— говорится в заявлении телеканала.

Приговор журналисткам жестко раскритиковал целый ряд международных организаций и зарубежных политиков. «В связи с осуждением журналисток "Белсата" президент Польши Анджей Дуда поручил польским дипломатам в Минске передать белорусской стороне его решительный протест против репрессий в отношении свободы слова и прав граждан, призыв к их прекращению и амнистии»,— объявил глава администрации Анджея Дуды Кшиштоф Щерский.

Президент Польши Анджей Дуда Фото: Francisco Seco / AP

«Белоруссия: продолжается постыдное преследование СМИ. Европейский союз решительно осуждает приговор журналисткам телеканала "Белсат" Екатерине Андреевой и Дарье Чульцовой за то, что они просто выполняли свою работу, и призывает к его отмене»,— поддержал критику и официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.

Освободить журналисток призвал и Европейский вещательный союз (EBU). Не исключено, что «по совокупности заслуг» против Минска будут введены новые санкции.

Так, шведский европарламентарий Карин Карлсбру собирает подписи под письмом в EBU с требованием отстранить белорусских исполнителей от участия в конкурсе «Евровидение».

«"Евровидение" — крупное музыкальное событие, объединяющее страны Европы. Государственной телекомпании, которая притесняет своих сотрудников и журналистов, а также имеет менеджера, внесенного в санкционный список ЕС, там не место»,— уверена политик.

Судебное решение, вынесенное в отношении Екатерины Андреевой и Дарьи Чульцовой,— продолжение череды уголовных и административных дел, связанных с летней президентской кампанией и последовавшими акциями протеста против результатов выборов. Всего, по подсчетам белорусских правозащитников, за участие в протестах за это время были задержаны 33 тыс. человек, 255 заключенных правозащитные организации называют политическими.

По данным МВД Белоруссии, на этой неделе силовики провели около 90 обысков по месту жительства членов «незарегистрированных организаций» и «медиаресурсов протестного толка», в том числе правозащитного центра «Весна» и Белорусской ассоциации журналистов.

На прошлой неделе адвокат задержанного еще осенью оппозиционера Максима Знака (члена Координационного совета оппозиции) Дмитрий Лаевский сообщил, что его подзащитному предъявлены дополнительные обвинения — в заговоре с целью захвата власти, а также в создании экстремистского формирования и руководстве им. Аналогичные обвинения предъявлены и другому члену Координационного совета Марии Колесниковой. В ходе президентской кампании юрист Максим Знак сам был адвокатом — он защищал интересы Виктора Бабарико, который выдвигался на пост президента, но не был зарегистрирован ЦИК Белоруссии в качестве кандидата.

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На этой неделе в Минске Верховный суд республики начал слушания по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров «Белгазпромбанка», в числе которых есть и Виктор Бабарико. Ранее господин Бабарико занимал пост председателя правления банка и теперь ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет по обвинениям в получении взятки в особо крупном размере организованной группой и легализации доходов, полученных преступным путем. Один только текст обвинения в его адрес занял более 300 страниц — их в суде начали зачитывать в среду. Под следствием по обвинению в уклонении от уплаты налогов находится и сын экс-кандидата в президенты Эдуард. Квартира и гараж его дочери Марии арестованы, и в среду суд отказал в ходатайстве о снятии с них ограничений.

«Все парятся по поводу Бабарико: ах, конкурента президента посадили. Да плевать я хотел на таких конкурентов,— прокомментировал это дело Александр Лукашенко, выступая на прошлой неделе на Всебелорусском народном собрании.— В Турции собственности понастроил, здесь особняки, никто так не живет, как он,— автомобили, дома. Детей втянул в это, понаоткрывал предприятия. Я что, должен спокойно на это смотреть?» В свою очередь, Виктор Бабарико свою вину отрицает, а защита банкира называет выдвинутые против него обвинения «беспочвенными». В четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что дело Виктора Бабарико будет обсуждаться на предстоящей встрече президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко 22 февраля.

Галина Дудина