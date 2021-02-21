Тихановская: оппозиция в Белоруссии потеряла улицы

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью швейцарской ежедневной газете Le Temps признала, что оппозиция «потеряла улицы». Она выразила надежду, что весной люди будут снова готовы выйти на акции.

«Я должна признать, что мы потеряли улицы, у нас нет возможности бороться с насилием режима против протестующих — у них есть оружие, у них есть сила, так что да, на данный момент кажется, что мы проиграли»,— заявила Светлана Тихановская. Она добавила, что сейчас предпринимаются попытки связать между собой различные оппозиционные объединения. «Наша стратегия состоит в том, чтобы лучше организоваться, подвергать режим постоянному давлению — до тех пор, пока люди не будут готовы выйти на улицы снова, возможно, весной»,— сказала она.

Массовые протесты в Белоруссии начались в августе прошлого года после президентских выборов. ЦИК страны объявил победителем Александра Лукашенко, но оппозиция считает, что победу одержала Светлана Тихановская. ЕС и США ввели против белорусских чиновников санкции.

Белорусские суды продолжают рассматривать громкие дела, которые оппоненты действующей власти называют политическими. В четверг, 18 февраля, суд Минска приговорил журналисток вещающего в Белоруссии польского телеканала «Белсат» Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову к двум годам колонии общего режима за репортаж с несанкционированной акции протеста в ноябре прошлого года.

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