Четырех человек задержали после обрушения на фабрике «Норникеля»

Следственное управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии сообщило о задержании четырех человек из руководства Норильской обогатительной фабрики и компании-подрядчика. Задержания произведены по делу об обрушении конструкций на предприятии «Норникеля», при котором погибли три человека, пятеро пострадали. По версии следствия, дефекты конструкции здания склада были обнаружены еще в 2018 году.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, что привело к смерти более двух человек). Задержаны 43-летний начальник отдела по техническому надзору, 37-летний главный инженер, 46-летний начальник дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики ООО «Медвежий ручей», а также 43-летний сотрудник ремонтно-строительного треста «Норильскникельремонт», который отвечал за допуск сотрудников к работам. Их имена в сообщении не приводятся. СКР будет требовать их заключения под стражу.

«По предварительной версии следствия, в июле 2018 года при обследовании строительных конструкций здания склада дробления руды Норильской обогатительной фабрики были обнаружены дефекты, которые могли привести к обрушению, и было принято решение о проведении строительно-ремонтных работ, которые не были начаты своевременно в установленный срок в результате бездействия подозреваемых сотрудников Норильской обогатительной фабрики»,— говорится в сообщении СКР.

Сотрудники «Норильскникельремонта» приступили к укреплению несущих опор и перекрытий 8 февраля 2021 года, отмечается в сообщении. Утверждается, что работы проводились «без каких либо разрешительных документов и проектно-технической документации». «По неустановленной на данный момент причине произошло обрушение части здания на площади около 1000 кв. м»,— говорится в сообщении.

Обрушение конструкции произошло в ночь на 20 февраля. Восемь работников подрядной организации, которые проводили в здании ремонт, оказались под завалами. Президент «Норникеля» Владимир Потанин заявил, что вероятной причиной обрушения здания Норильской обогатительной фабрики является нарушение техники безопасности.

О последствиях обрушения — в материале “Ъ” «Акции "Норникеля" падают после аварии».