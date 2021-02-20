Германия снова отказалась предоставить информацию по делу Навального

Генеральная прокуратура России сообщила, что Германия прислала ответ на пятый по счету запрос, касающийся истории с Алексеем Навальным. Власти ФРГ отказались отвечать на вопросы России «под надуманным предлогом», утверждает надзорное ведомство.

«На запрос Генеральной прокуратуры РФ от 21.01.2021 от компетентных органов ФРГ поступил ответ, содержащий очередной отказ от сотрудничества по выяснению обстоятельств, повлекших госпитализацию А. Навального,— сообщила Генпрокуратура.— Как тональность поступившего от иностранных коллег письма, так и его содержание вызывают у российской стороны глубокое сожаление. Очевидно, что германская сторона под надуманными предлогами фактически уклоняется от ответов, избегает неудобные для нее вопросы».

Данный факт, отметили в Генпрокуратуре, невозможно расценить иначе как «игнорирование со стороны компетентных органов ФРГ обязательств, вытекающих из Европейской конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20.04.1959». Подчеркнув свою готовность к плодотворному сотрудничеству, Генпрокуратура России призвала германскую сторону «пересмотреть подобный неконструктивный подход».

Ответы на все четыре предыдущий запроса также не удовлетворили Москву. Первый запрос от российской стороны был направлен в ФРГ в конце августа 2020 года. В России идет доследственная проверка по факту возможного отравления политика, уголовное дело не возбуждено.

Сегодня, 20 февраля, в Москве проходят сразу два заседания по уголовным делам Алексея Навального.В ходе первого заседания суд оставил в силе решение о замене условного срока политику по деле «Ив Роше» на реальный. На втором заседании будет рассматриваться уголовное дело о клевете оппозиционера на ветерана. По нему обвинение запросило штраф для оппозиционера в 950 тыс. руб.

Почему стороны по-разному смотрят за содержание ответов на запросы — в материале “Ъ” «Аргументы высшей биопробы».