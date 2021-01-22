Аргументы высшей биопробы

Москва и Берлин по-разному описывают причины, по которым так и не состоялась передача России результатов проведенных в Германии исследований биоматериала оппозиционера Алексея Навального. В МИД РФ “Ъ” сказали, что запросы российской Генпрокуратуры были отклонены немецкой стороной со ссылкой на отказ самого политика в разрешении на передачу запрошенных данных. Но в Минюсте ФРГ “Ъ” пояснили, что данные предоставлены России в том объеме, который допускала Европейская конвенция о правовой помощи и немецкое право. Представитель Алексея Навального вопрос о том, отказывал ли он в передаче своих анализов или нет, оставила без ответа.

В Федеральном ведомстве юстиции ФРГ подтвердили, что получили от Генпрокуратуры РФ пятый по счету запрос о правовой помощи в рамках предварительного расследования инцидента с российским политиком Алексеем Навальным. Между тем Берлин и Москва предоставили разнящиеся версии того, почему не были в полной мере удовлетворены предыдущие четыре запроса российской стороны и прежде всего почему не были переданы результаты всех сделанных на территории ФРГ анализов биоматериалов оппозиционера. Напомним, в Генпрокуратуре РФ ранее заявили, что «ФРГ подошла к исполнению российских запросов формально, фактически не предоставив ничего, что могло бы пролить свет на ситуацию с предполагаемым отравлением».

«Ответы на российские запросы правовой помощи были предоставлены в том объеме, который допускала Европейская конвенция о правовой помощи и немецкое право, а также информация, переданная российской генеральной прокуратурой»,— пояснил “Ъ” представитель Федерального ведомства юстиции ФРГ Максимилиан Калль.

Он добавил: «Федеральное правительство исходит из того, что российское правительство в полном объеме предпримет все необходимые шаги для прояснения произошедшего в России нападения на господина Навального. Это правонарушение должно быть расследовано в России. Господин Навальный был отравлен в России и проходил лечение в больнице Омска. Вся необходимая для уголовного расследования информация — такая как образцы крови и тканей, а также предметы одежды — имеется в России».

Алексей Навальный с семьей на лечении в Германии Фото: navalny / instagram

В то же время в МИД РФ “Ъ” сказали, что в поступивших из Берлина ответах в качестве причины невозможности передачи результатов анализов значился отказ в этом со стороны самого пострадавшего. «Немецкая сторона официально отказала в передаче биопроб и результатов анализов А. Навального российской стороне 28 октября 2000 года и 13 января этого года со ссылкой на отказ самого А. Навального разрешить данную передачу»,— говорится в ответе российского дипведомства.

В Минюсте ФРГ вопрос “Ъ”, правда ли Алексей Навальный не дал согласия на передачу России результатов проведенных в Германии исследований, оставили без комментария.

“Ъ” обратился к пресс-секретарю оппозиционного политика Кире Ярмыш (до ее задержания) с вопросом, действительно ли Алексей Навальный не дал властям ФРГ разрешения на передачу результатов своих анализов России, однако она не ответила.

В четверг канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о необходимости «немедленного освобождения» Алексея Навального. Но пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что в Кремле не намерены прислушиваться к подобным призывам из-за рубежа.

Елена Черненко, Елизавета Антонова