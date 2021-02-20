Следственные действия прошли в семи муниципалитетах Краснодарского края

Правоохранительные органы провели следственные действия в семи муниципальных образованиях Краснодарского края. Об этом сообщает ТАСС на источник в силовых ведомствах.

По данным издания, опрошены семь глав муниципальных образований, а также сотрудников одного из департаментов администрации Краснодарского края. Процессуальный статус опрошенных пока не определен, подробности возможных совершенных правонарушений, к которым они могут иметь отношение, пока не разглашаются в интересах следствия.

Представители силовых структур официально пока не комментируют информацию.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 19 февраля стало известно о задержании главы Ейского района Виктора Ляхова и двух его заместителей (по данным СМИ, одним из них был заместитель главы района по внутренней политике Александр Шабанов).

Позже появилась информация о задержании главы Щербиновского района Александра Беликова, однако вскоре сам руководитель муниципалитета эти данные опроверг.

Всего, по данным источников, силовики провели обыски в администрациях 15 районов Кубани.

Утром 20 февраля стало известно, что правоохранительные органы могут продолжить проведение следственных мероприятий в администрациях муниципалитетов Кубани. Каких именно районов могут коснуться проверки не уточнялось.

Алексей Белянин