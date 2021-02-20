Источник: обыски в районных администрациях Кубани могут продолжиться 20 февраля

Правоохранительные органы 20 февраля могут продолжить проведение следственных мероприятий в администрациях муниципалитетов Кубани. Об этом “Ъ-Кубань” сообщил источник в силовых структурах.

Каких именно районов могут коснуться проверки – источник не уточнил. В силовых структурах Краснодарского края эту информацию не комментируют.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, 19 февраля стало известно о задержании главы Ейского района Виктора Ляхова и двух его заместителей (по данным СМИ, одним из них был заместитель главы района по внутренней политике Александр Шабанов).

Позже появилась информация о задержании главы Щербиновского района Александра Беликова, однако вскоре сам руководитель муниципалитета эти данные опроверг.

Всего, по данным источников, силовики провели обыски в администрациях 15 районов Кубани.

Алексей Белянин