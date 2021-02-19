Силовики провели обыски в администрациях 15 районов Кубани

Сегодня, 19 февраля, в администрациях 15 муниципалитетов Кубани прошли обыски. Об этом сообщает РБК Краснодар со ссылкой на собственный источник в региональном управлении МВД.

По данным издания, обыски проводят в рамках расследования, которое курируют сотрудники ФСБ.

Уже известно о задержании глав районов. Как сообщал “Ъ-Кубань”, правоохранительные органы днем 19 февраля задержали главу Ейского района Виктора Ляхова, а также двух его заместителей. Чиновников доставили в Краснодар, а в здании администрации провели обыски.

В 18.00 РБК Краснодар сообщил о задержании главы Щербиновского района Алексея Беликова. В приемной главы района “Ъ-Кубань” эту информацию не подтвердили.

Наталья Решетняк